https://ria.ru/20210224/potok-1598802499.html

Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину

Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину

Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:22

2021-02-24T16:22

2021-02-24T18:47

северный поток — 2

штеффен зайберт

германия

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_40300619408286066d082b40b75a9655.jpg

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.

германия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, штеффен зайберт, германия, европа, украина