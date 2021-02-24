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Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину
Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину
Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:22
2021-02-24T18:47
северный поток — 2
штеффен зайберт
германия
европа
украина
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
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северный поток — 2, штеффен зайберт, германия, европа, украина

Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину

16:22 24.02.2021 (обновлено: 18:47 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите", - сказал Зайберт.
Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Штеффен ЗайбертГерманияЕвропаУкраина
 
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