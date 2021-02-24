Правительство ФРГ выступило за сохранение транзита газа через Украину
16:22 24.02.2021 (обновлено: 18:47 24.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите", - сказал Зайберт.
Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"