https://ria.ru/20210224/poslanie-1598752291.html
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
Дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:24
2021-02-24T12:24
2021-02-24T12:24
россия
федеральное собрание рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598640086_0:165:3116:1918_1920x0_80_0_0_8dc91f5abd6bca0f8ebe7ba9dd49b840.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока дата не назначена, как только это произойдет, мы соответственно вас проинформируем", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится оглашение послания Федеральному Собранию.Ранее, перед встречей президента с главами думских фракций, Песков заявил, что, если руководители фракций на встрече с Владимиром Путиным озвучат какие-то тезисы для послания Федеральному Собранию, то президент примет их к сведению.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598640086_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e52d875f07134a1f9e55154c4ae5ed23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика