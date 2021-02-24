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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

Дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:24

2021-02-24T12:24

2021-02-24T12:24

россия

федеральное собрание рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дата послания президента Федеральному Собранию пока не назначена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока дата не назначена, как только это произойдет, мы соответственно вас проинформируем", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда состоится оглашение послания Федеральному Собранию.Ранее, перед встречей президента с главами думских фракций, Песков заявил, что, если руководители фракций на встрече с Владимиром Путиным озвучат какие-то тезисы для послания Федеральному Собранию, то президент примет их к сведению.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика