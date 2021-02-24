https://ria.ru/20210224/pomosch-1598775204.html

В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом

В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил вместе с СПЧ сформировать для президента РФ Владимира Путина предложения по поэтапному... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:14

2021-02-24T14:14

2021-02-24T14:14

россия

леонид слуцкий

госдума рф

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил вместе с СПЧ сформировать для президента РФ Владимира Путина предложения по поэтапному формированию системы отслеживания, реагирования и помощи россиянам, кто попал в беду за границей."К сожалению, сегодня Россия не готова защищать соотечественников, которые попали в беду за рубежом, так эффективно, как это подобает великой державе. Многие ситуации не сразу отслеживаются, многие ситуации, к сожалению, не получают своевременной правовой помощи в странах, где эти трагические зачастую события произошли. Нет единого центра отслеживания или координации подобного рода ситуаций. В это же время, с другой стороны, количество задержаний по весьма непонятным для нас обстоятельствам... ситуаций, когда наши соотечественники в чем-либо обвиняются или оказываются в тюрьме зачастую по надуманным обвинениям, растет едва ли не в геометрической прогрессии", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По мнению парламентария, есть запрос на формирование системы помощи соотечественникам за границей, и кроме того, в РФ можно такую систему создать в течение короткого времени."По сути мы уже начали формировать ее контуры: мы отслеживаем каждую ситуацию, подключаемся к ней, как только нам становится известно, оплачиваем адвокатов... Но тем не менее, это пока единичные элементы реагирования и помощи, нет единой мозаики", - добавил Слуцкий."В ближайшие месяц, может быть, сформировать, здесь я надеюсь на Александра Семеновича (Брода) как члена президиума Совета по правам человека при президенте, наверное, для президента некие предложения по поэтапному формированию системы отслеживания, реагирования и помощи тем нашим гражданам, которые попали в беду за пределами России", - продолжил депутат.

https://ria.ru/20210202/pomosch-1595622342.html

https://ria.ru/20200528/1572132614.html

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россия, леонид слуцкий, госдума рф, владимир путин, в мире