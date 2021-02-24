https://ria.ru/20210224/pogoda-1598733654.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Небольшой плюс ожидается в Москве в выходные днем, к 1 марта температура опустится ниже нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:11
2021-02-24T11:11
2021-02-24T11:11
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Небольшой плюс ожидается в Москве в выходные днем, к 1 марта температура опустится ниже нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в воскресенье, 28 числа, сохранятся местами небольшие осадки. Ночью ноль - минус 5, дневная температура минус 4 - плюс 1 градус."Первого марта температура понизится до отрицательных значений и ночью, и днем. Оттепель закончится", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество