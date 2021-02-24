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В Сочи поезд насмерть сбил женщину
В Сочи поезд насмерть сбил женщину
Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:41
2021-02-24T19:41
2021-02-24T19:41
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
лабинск
происшествия
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СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте."В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 35-м километре совмещенной дороги "Адлер - Роза Хутор" электропоездом "Ласточка" смертельно травмирована женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Адлерского ЛОП", - сказали в ведомстве.Как удалось установить специалистам, машинист увидел женщину, переходящую железнодорожное полотно. Во избежание трагедии он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 55-летняя жительница города Лабинск."В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210220/stolknovenie-1598370209.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, лабинск, происшествия