Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/poezd-1598837709.html
В Сочи поезд насмерть сбил женщину
В Сочи поезд насмерть сбил женщину
Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:41
2021-02-24T19:41
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
лабинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте."В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 35-м километре совмещенной дороги "Адлер - Роза Хутор" электропоездом "Ласточка" смертельно травмирована женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Адлерского ЛОП", - сказали в ведомстве.Как удалось установить специалистам, машинист увидел женщину, переходящую железнодорожное полотно. Во избежание трагедии он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 55-летняя жительница города Лабинск."В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210220/stolknovenie-1598370209.html
россия
сочи
лабинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, лабинск, происшествия

В Сочи поезд насмерть сбил женщину

19:41 24.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
"В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 35-м километре совмещенной дороги "Адлер - Роза Хутор" электропоездом "Ласточка" смертельно травмирована женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Адлерского ЛОП", - сказали в ведомстве.
Как удалось установить специалистам, машинист увидел женщину, переходящую железнодорожное полотно. Во избежание трагедии он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 55-летняя жительница города Лабинск.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:26
В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СочиЛабинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния