https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html

NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина

NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина

Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T21:04

2021-02-24T21:04

2021-02-24T23:12

россия

реакция на санкции

санкции

северный поток — 2

евросоюз

владимир путин

германия

европа

сша

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой Владимира Путина."Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — написали авторы материала, отметив, что этот проект нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.По их мнению, российская сторона якобы воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. Вследствие этого, согласно статье, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений "присоединиться к западным союзам"."Трубопровод "Северный поток — 2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", — говорится в материале.В заключение авторы рекомендуют читателям задаться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.США, продвигающие свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран не раз выступали против "Северного потока — 2". В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против строительства газопровода. В России не раз отмечали, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за то, чтобы строительство трубопровода было завершено, и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598804580.html

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

россия

германия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на санкции, санкции, северный поток — 2, евросоюз, владимир путин, германия, европа, сша, в мире, экономика