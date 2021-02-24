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NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина
NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина
Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T21:04
2021-02-24T23:12
россия
реакция на санкции
санкции
северный поток — 2
евросоюз
владимир путин
германия
европа
сша
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой Владимира Путина."Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — написали авторы материала, отметив, что этот проект нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.По их мнению, российская сторона якобы воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. Вследствие этого, согласно статье, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений "присоединиться к западным союзам"."Трубопровод "Северный поток — 2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", — говорится в материале.В заключение авторы рекомендуют читателям задаться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.США, продвигающие свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран не раз выступали против "Северного потока — 2". В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против строительства газопровода. В России не раз отмечали, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за то, чтобы строительство трубопровода было завершено, и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598804580.html
https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html
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россия, реакция на санкции, санкции, северный поток — 2, евросоюз, владимир путин, германия, европа, сша, в мире, экономика

NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина

21:04 24.02.2021 (обновлено: 23:12 24.02.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" очередной победой Владимира Путина.
"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — написали авторы материала, отметив, что этот проект нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.
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По их мнению, российская сторона якобы воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие. Вследствие этого, согласно статье, некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений "присоединиться к западным союзам".
"Трубопровод "Северный поток — 2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", — говорится в материале.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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В заключение авторы рекомендуют читателям задаться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.
США, продвигающие свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран не раз выступали против "Северного потока — 2". В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против строительства газопровода. В России не раз отмечали, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за то, чтобы строительство трубопровода было завершено, и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияРеакция на санкцииСанкцииСеверный поток — 2ЕвросоюзВладимир ПутинГерманияЕвропаСШАВ миреЭкономика
 
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