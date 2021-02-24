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"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с мая начнет выполнять часть рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", при этом лоукостер продолжит летать и из... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T03:32
2021-02-24T03:32
михаил полубояринов
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
экономика
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с мая начнет выполнять часть рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", при этом лоукостер продолжит летать и из "Внуково", сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.Он уточнил, что "Победа" продолжит летать и во "Внуково". Из третьего московского аэропорта — "Домодедово" — "Победа" летать не планирует."На рейсы из "Шереметьево" мы планируем те самолеты, которые "Аэрофлот" передает "Победе". Они и раньше летали в "Шереметьево", только в "Аэрофлоте". "Победа" расширит свой потенциал за счет разлета из "Шереметьево", за счет код-шеринга", - отметил Полубояринов."Темпы перевода бортов, с одной стороны, ограничены возможностями их производственной адаптации "Победой", с другой стороны, определяются потребностями нашего код-шеринга, появлением в сети новых маршрутов. План, который у нас был разработан, предполагал, что первые десять самолетов "Аэрофлот" передаст "Победе" в этом году, а оставшиеся 40 самолетов - в течение следующих двух лет. Это достаточно агрессивный план. Быстрее - нет необходимости", - отметил он.
https://ria.ru/20210125/aviabilety-1594488935.html
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михаил полубояринов, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика

"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"

03:32 24.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с мая начнет выполнять часть рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", при этом лоукостер продолжит летать и из "Внуково", сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
"Мы начинаем с мая первые полеты из аэропорта "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению между "Аэрофлотом" и компанией "Победа". Код-шеринг — это стандартное авиационное соглашение. На тех маршрутах, на которых ранее летал "Аэрофлот", встанет "Победа", и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами. При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета "Аэрофлотом" через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку", - сказал Полубояринов в интервью РБК.
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Он уточнил, что "Победа" продолжит летать и во "Внуково". Из третьего московского аэропорта — "Домодедово" — "Победа" летать не планирует.
"На рейсы из "Шереметьево" мы планируем те самолеты, которые "Аэрофлот" передает "Победе". Они и раньше летали в "Шереметьево", только в "Аэрофлоте". "Победа" расширит свой потенциал за счет разлета из "Шереметьево", за счет код-шеринга", - отметил Полубояринов.
"Темпы перевода бортов, с одной стороны, ограничены возможностями их производственной адаптации "Победой", с другой стороны, определяются потребностями нашего код-шеринга, появлением в сети новых маршрутов. План, который у нас был разработан, предполагал, что первые десять самолетов "Аэрофлот" передаст "Победе" в этом году, а оставшиеся 40 самолетов - в течение следующих двух лет. Это достаточно агрессивный план. Быстрее - нет необходимости", - отметил он.
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Михаил ПолубояриновАэрофлотШереметьево (аэропорт)Экономика
 
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