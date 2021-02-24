https://ria.ru/20210224/plyazhi-1598391008.html

Эксперты назвали самые опасные пляжи мира

Эксперты назвали самые опасные пляжи мира

Эксперты рассказали, каких пляжей стоит избегать, так как там могут быть радиоактивные воды, разрывные течения, опасные животные и растения, сообщает The Sun. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:39

2021-02-24T00:39

2021-02-24T00:39

туризм

пляжи

туризм

туристы

бикини

новости - туризм

австралия

мексика

намибия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/144358/92/1443589266_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_411ba5bd1670052df8f2aae6e5d43f1e.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, каких пляжей стоит избегать, так как там могут быть радиоактивные воды, разрывные течения, опасные животные и растения, сообщает The Sun.Остров Фрейзер, АвстралияВ этой стране водится много опасных существ. А на пляже острова Фрейзер есть обитатели, с которыми лучше вообще никогда не встречаться.Здесь живут медузы ируканджи, самые смертоносные в мире. Их яд может вызвать рвоту, головную боль, судороги и даже кровоизлияние в мозг. Вдобавок к этому вдоль береговой линии бегают стаи диких собак динго.Мыс Скорби, АвстралияЗдесь тоже лучше не купаться, чтобы не столкнуться с опасными медузами.А на берегу растет жалящее дерево Гимпи-Гимпи. Растение очень ядовито, при контакте с ним возникает ожог, который может болеть неделями. Есть на мысе и различные животные, включая крокодилов и змей, которые представляют угрозу для путешественников.Атолл Бикини, МикронезияПляжи здесь очень живописные, но остров когда-то был ядерным испытательным полигоном. И там все еще высок уровень радиации.Атолл можно посетить, но не стоит там купаться, есть фрукты и пить воду.Берег Скелетов, НамибияВ этом месте среди останков сотен затонувших кораблей бродят опасные хищники, в том числе львы и гиены.Из-за этого исследователи даже назвали побережье Вратами Ада.Пляж Зиполите, МексикаЭтот берег пользуется популярностью у туристов, но здесь стоит быть предельно аккуратным. Его еще называют "пляжем мертвых". Дело в том, что в воде возникают разрывные течения, а они — самая частая причина утопления во время купания в океане и море. Береговую линию постоянно патрулируют спасатели. Но трагедии все равно случаются довольно часто.

https://ria.ru/20201025/kity-1580982771.html

бикини

австралия

мексика

намибия

микронезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пляжи, туризм, туристы, бикини, новости - туризм, австралия, мексика, намибия, микронезия