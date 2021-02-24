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Туризм
https://ria.ru/20210224/plyazhi-1598391008.html
Эксперты назвали самые опасные пляжи мира
Эксперты назвали самые опасные пляжи мира
Эксперты рассказали, каких пляжей стоит избегать, так как там могут быть радиоактивные воды, разрывные течения, опасные животные и растения, сообщает The Sun. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:39
2021-02-24T00:39
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, каких пляжей стоит избегать, так как там могут быть радиоактивные воды, разрывные течения, опасные животные и растения, сообщает The Sun.Остров Фрейзер, АвстралияВ этой стране водится много опасных существ. А на пляже острова Фрейзер есть обитатели, с которыми лучше вообще никогда не встречаться.Здесь живут медузы ируканджи, самые смертоносные в мире. Их яд может вызвать рвоту, головную боль, судороги и даже кровоизлияние в мозг. Вдобавок к этому вдоль береговой линии бегают стаи диких собак динго.Мыс Скорби, АвстралияЗдесь тоже лучше не купаться, чтобы не столкнуться с опасными медузами.А на берегу растет жалящее дерево Гимпи-Гимпи. Растение очень ядовито, при контакте с ним возникает ожог, который может болеть неделями. Есть на мысе и различные животные, включая крокодилов и змей, которые представляют угрозу для путешественников.Атолл Бикини, МикронезияПляжи здесь очень живописные, но остров когда-то был ядерным испытательным полигоном. И там все еще высок уровень радиации.Атолл можно посетить, но не стоит там купаться, есть фрукты и пить воду.Берег Скелетов, НамибияВ этом месте среди останков сотен затонувших кораблей бродят опасные хищники, в том числе львы и гиены.Из-за этого исследователи даже назвали побережье Вратами Ада.Пляж Зиполите, МексикаЭтот берег пользуется популярностью у туристов, но здесь стоит быть предельно аккуратным. Его еще называют "пляжем мертвых". Дело в том, что в воде возникают разрывные течения, а они — самая частая причина утопления во время купания в океане и море. Береговую линию постоянно патрулируют спасатели. Но трагедии все равно случаются довольно часто.
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пляжи, туризм, туристы, бикини, новости - туризм, австралия, мексика, намибия, микронезия

Эксперты назвали самые опасные пляжи мира

00:39 24.02.2021
 
© Фото : Emlyn HughesАтолл Бикини остается непригодным для обитания человека даже через 50 лет после завершения ядерных испытаний
Атолл Бикини остается непригодным для обитания человека даже через 50 лет после завершения ядерных испытаний - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Emlyn Hughes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, каких пляжей стоит избегать, так как там могут быть радиоактивные воды, разрывные течения, опасные животные и растения, сообщает The Sun.

Остров Фрейзер, Австралия

В этой стране водится много опасных существ. А на пляже острова Фрейзер есть обитатели, с которыми лучше вообще никогда не встречаться.
Здесь живут медузы ируканджи, самые смертоносные в мире. Их яд может вызвать рвоту, головную боль, судороги и даже кровоизлияние в мозг. Вдобавок к этому вдоль береговой линии бегают стаи диких собак динго.
CC0 / / Пляж на острове Фрейзер в Австрали
Пляж на острове Фрейзер в Австрали - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
CC0 / /
Пляж на острове Фрейзер в Австрали

Мыс Скорби, Австралия

Здесь тоже лучше не купаться, чтобы не столкнуться с опасными медузами.
А на берегу растет жалящее дерево Гимпи-Гимпи. Растение очень ядовито, при контакте с ним возникает ожог, который может болеть неделями. Есть на мысе и различные животные, включая крокодилов и змей, которые представляют угрозу для путешественников.

Атолл Бикини, Микронезия

CC0 / / Атолл Бикини в Микронезии
Атолл Бикини в Микронезии - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
CC0 / /
Атолл Бикини в Микронезии
Пляжи здесь очень живописные, но остров когда-то был ядерным испытательным полигоном. И там все еще высок уровень радиации.
Атолл можно посетить, но не стоит там купаться, есть фрукты и пить воду.

Берег Скелетов, Намибия

CC BY-SA 2.0 / Mike / Namib Skeleton Coast Park Берег Скелетов в Намибии
Берег Скелетов в Намибии - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Mike / Namib Skeleton Coast Park
Берег Скелетов в Намибии
В этом месте среди останков сотен затонувших кораблей бродят опасные хищники, в том числе львы и гиены.
Из-за этого исследователи даже назвали побережье Вратами Ада.

Пляж Зиполите, Мексика

CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite Пляж Зиполите в Мексике
Пляж Зиполите в Мексике - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite
Пляж Зиполите в Мексике
Этот берег пользуется популярностью у туристов, но здесь стоит быть предельно аккуратным. Его еще называют "пляжем мертвых". Дело в том, что в воде возникают разрывные течения, а они — самая частая причина утопления во время купания в океане и море.
Береговую линию постоянно патрулируют спасатели. Но трагедии все равно случаются довольно часто.
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