https://ria.ru/20210224/peshkov-1598701172.html

На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в Сирии летчику Пешкову

На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в Сирии летчику Пешкову

Памятник погибшему в 2015 году на севере Сирии военному летчику Олегу Пешкову открылся на авиабазе Хмеймим рядом с бюстами других пилотов, погибших в ходе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:14

2021-02-24T01:14

2021-02-24T01:14

война в сирии

россия

олег пешков

сирия

в мире

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ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 фев - РИА Новости. Памятник погибшему в 2015 году на севере Сирии военному летчику Олегу Пешкову открылся на авиабазе Хмеймим рядом с бюстами других пилотов, погибших в ходе операции в арабской республике.Открытие бюста приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.Ранее на авиабазе уже были установлены памятники вертолетчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и пилоту самолета-штурмовика Су-25СМ Роману Филипову, сбитому в небе над контролируемой террористами сирийской провинцией Идлиб.Су-24 Олега Пешкова был сбит 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.Праздничные мероприятияПомимо открытия памятника военнослужащие на авиабазе встретили праздник торжественным построением, в ходе которого отличившиеся при несении службы были награждены орденами и медалями. Их поздравили командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко и министр обороны Сирийской Арабской Республики Али Абдулла Айуб. Свои поздравления военнослужащим передал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня вы выполняете боевые задачи на дальних рубежах, надежно обеспечиваете мир и покой наших граждан. Выражаю вам искреннюю благодарность за беззаветное служение Отечеству", - отметил Шойгу в видеообращении.В столовой на авиабазе устроили день национальной кухни. Для поднятия боевого духа здесь время от времени готовят блюда кухни разных народов России. Ко Дню защитника Отечества на столе военнослужащих появились пельмени по-сибирски, манты, плов, кавказский шашлык."Мы стараемся делать разное меню, разные рецепты. Стараемся готовить побольше, чтобы никого не обделить, никого не обидеть, чтоб всем хватило. Продукты для этого поставляются из России, самолетами", - сказал журналистам начальник продовольственной службы тактической группы капитан Тимур Зайцев.Завершился праздник большим концертом. Перед военнослужащими выступили артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также популярная российская певица Юта. Она неоднократно приезжала в Сирию с гастролями, и сейчас, помимо концерта на Хмеймиме, планирует выступить также в Дамаске и Алеппо.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html

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россия, олег пешков, сирия, в мире