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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
В Кремле довольны результатами переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:26
2021-02-24T13:22
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Кремле довольны результатами переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", — рассказал он.Также он назвал основные темы, которые обсуждали главы государств. Особое место среди них занимали проблемы экономики."У нас действительно произошел определенный спад пандемийный — и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", — отметил Песков.В связи с этим уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между главами правительств.Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема продажи российским компаниям белорусских активов, пресс-секретарь президента указал, что Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам инвестиций, однако в этой сфере стороны исходят исключительно из собственных интересов."В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире",— отметил Песков.Помимо этого главы государств обсудили координацию усилий в вопросах безопасности. Представитель Кремля анонсировал переговоры между министрами обороны, которые должны пройти в скором времени.Президенты России и Белоруссии встретились в Сочи 22 февраля. Переговоры лидеров двух стран продлились более шести часов.
https://ria.ru/20210222/podarok-1598603015.html
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"Вы это сделали" – Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
"Вы это сделали" – Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

12:26 24.02.2021 (обновлено: 13:22 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Кремле довольны результатами переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", — рассказал он.
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Также он назвал основные темы, которые обсуждали главы государств. Особое место среди них занимали проблемы экономики.
"У нас действительно произошел определенный спад пандемийный — и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", — отметил Песков.
В связи с этим уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между главами правительств.
Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема продажи российским компаниям белорусских активов, пресс-секретарь президента указал, что Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам инвестиций, однако в этой сфере стороны исходят исключительно из собственных интересов.
"В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире",— отметил Песков.
Помимо этого главы государств обсудили координацию усилий в вопросах безопасности. Представитель Кремля анонсировал переговоры между министрами обороны, которые должны пройти в скором времени.
Президенты России и Белоруссии встретились в Сочи 22 февраля. Переговоры лидеров двух стран продлились более шести часов.
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