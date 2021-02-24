https://ria.ru/20210224/pegova-1598761954.html
Ирину Пегову раскритиковали за поздравление с Днем защитника Отечества
Ирину Пегову раскритиковали за поздравление с Днем защитника Отечества
Ирину Пегову раскритиковали пользователи Instagram за странное поздравления с Днем защитника Отечества. Многих возмутило изображение, которое она прикрепила к... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:15
2021-02-24T15:15
2021-02-24T15:15
23 февраля
день защитника отечества
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
ирина пегова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирину Пегову раскритиковали пользователи Instagram за странное поздравления с Днем защитника Отечества. Многих возмутило изображение, которое она прикрепила к тексту. Свои слова актриса проиллюстрировала рисунком художницы Ларисы Герасимчук, которая изобразила на листе обнаженного юношу, который держит на плечах тяжелую ношу. Многих возмутила эта работа. По мнению пользователей, изображение только "унижает мужчин" и не имеет отношения к 23 февраля. "Ну и фото. Для мужчин считаю унижением. В такой-то их праздник. Ждите от них такое же поздравление. Нет слов", "Какая-то странная картинка ко Дню Отечества. Мы на 8 Марта такую же пришлем женщину, и в таком же виде", "Ужас, а не рисунок. Разве это защитник Отечества? Полное разочарование", — высказались подписчики.Ирина Пегова на негативные комментарии пока никак не отреагировала.
https://ria.ru/20210212/kino-1597091187.html
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23 февраля, день защитника отечества, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ирина пегова
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирину Пегову раскритиковали пользователи Instagram за странное поздравления с Днем защитника Отечества. Многих возмутило изображение, которое она прикрепила к тексту.
"С праздником вас, мужская половина нашей Родины. Силы вам. Каждый юноша и мужчина должен ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих близких, и за Родину в целом. Своих защитников надо растить и любить. Они должны знать, что нужны своей стране. Ведь от их труда, выучки, опыта и настроения в конце концов зависит боеспособность Вооруженных Сил, а значит, и спокойствие всех граждан. Люблю вас и поддерживаю", — написала Пегова.
Свои слова актриса проиллюстрировала рисунком художницы Ларисы Герасимчук, которая изобразила на листе обнаженного юношу, который держит на плечах тяжелую ношу. Многих возмутила эта работа. По мнению пользователей, изображение только "унижает мужчин" и не имеет отношения к 23 февраля.
"Ну и фото. Для мужчин считаю унижением. В такой-то их праздник. Ждите от них такое же поздравление. Нет слов", "Какая-то странная картинка ко Дню Отечества. Мы на 8 Марта такую же пришлем женщину, и в таком же виде", "Ужас, а не рисунок. Разве это защитник Отечества? Полное разочарование", — высказались подписчики.
Ирина Пегова на негативные комментарии пока никак не отреагировала.