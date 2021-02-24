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Названы распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновке
Названы распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновке
Американское издание Insider перечислило наиболее распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновой печи. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:47
2021-02-24T11:16
общество
в мире
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Американское издание Insider перечислило наиболее распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновой печи.Как пишет издание, правильное использование этого устройства может оказаться "удивительно сложным".Так, распространенной ошибкой является одновременный нагрев на тарелке разных видов еды. В этом случае некоторые продукты будут нагреты слишком сильно, в то время как другие останутся недоготовленными. Готовить или разогревать разные виды пищи следует по отдельности. Еще одна ошибка – игнорирование необходимости перемешивать или переворачивать продукты во время нагрева. Это приводит к тому, что пища прогревается неравномерно.Чревато ожогами нагревание воды в гладких стеклянных стаканах, продолжает издание. Вода при нагреве должна соприкасаться с неровной поверхностью, чтобы образовать пузырьки и закипеть, однако гладкое стекло не дает этого сделать.Использование в микроволновой печи посуды из неподходящего материала, такого как пенополистирол, может приводить к выделению вредных химических элементов, предупреждает Insider.Распространенной ошибкой при приготовлении пищи в микроволновке является и отказ от использования термощупов, так как это не позволяет контролировать внутреннюю температуру продуктов.Как пишет издание, включение микроволновой печи без чего-либо внутри на продолжительное время потенциально может привести к пожару из-за особенностей действия микроволн.К неприятным последствиям может привести приготовление в микроволновке острых перцев. Нагретый таким образом перец может выделять пары с капсаицином, которые могут вызвать раздражение при контакте со слизистыми. Не самой лучшей идеей является размораживание в микроволновой печи замороженных фруктов или ягод, пишет Insider. Также не следует готовить с помощью нее вареные яйца. Еще одной распространенной ошибкой является добавление в пищу, которую готовят в микроволновке, масла, так как это действие может негативно сказаться на вкусе блюда.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, в мире

Названы распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновке

06:47 24.02.2021 (обновлено: 11:16 24.02.2021)
 
© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Fotolia / vvoe
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Американское издание Insider перечислило наиболее распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновой печи.
Как пишет издание, правильное использование этого устройства может оказаться "удивительно сложным".
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Так, распространенной ошибкой является одновременный нагрев на тарелке разных видов еды. В этом случае некоторые продукты будут нагреты слишком сильно, в то время как другие останутся недоготовленными. Готовить или разогревать разные виды пищи следует по отдельности.
Еще одна ошибка – игнорирование необходимости перемешивать или переворачивать продукты во время нагрева. Это приводит к тому, что пища прогревается неравномерно.
Чревато ожогами нагревание воды в гладких стеклянных стаканах, продолжает издание. Вода при нагреве должна соприкасаться с неровной поверхностью, чтобы образовать пузырьки и закипеть, однако гладкое стекло не дает этого сделать.
Использование в микроволновой печи посуды из неподходящего материала, такого как пенополистирол, может приводить к выделению вредных химических элементов, предупреждает Insider.
Распространенной ошибкой при приготовлении пищи в микроволновке является и отказ от использования термощупов, так как это не позволяет контролировать внутреннюю температуру продуктов.
Как пишет издание, включение микроволновой печи без чего-либо внутри на продолжительное время потенциально может привести к пожару из-за особенностей действия микроволн.
К неприятным последствиям может привести приготовление в микроволновке острых перцев. Нагретый таким образом перец может выделять пары с капсаицином, которые могут вызвать раздражение при контакте со слизистыми.
Не самой лучшей идеей является размораживание в микроволновой печи замороженных фруктов или ягод, пишет Insider. Также не следует готовить с помощью нее вареные яйца. Еще одной распространенной ошибкой является добавление в пищу, которую готовят в микроволновке, масла, так как это действие может негативно сказаться на вкусе блюда.
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