https://ria.ru/20210224/partii-1598797282.html
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий
ЦИК России подготовил интерактивный справочник политических партий РФ с наиболее полными сведениями об их деятельности, сообщила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:54
2021-02-24T15:54
2021-02-24T15:54
россия
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЦИК России подготовил интерактивный справочник политических партий РФ с наиболее полными сведениями об их деятельности, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Таким образом, по ее словам, на портале ЦИК будет представлен исчерпывающий объем данных о деятельности политических партий. "Мы решили в интерактивном виде объединить всю имеющуюся информацию", - добавила она.По ее словам, справочник будет представлен в разделе "Кандидаты и партии" на сайте ЦИК, очередность будет соответствовать числу замещенных партией мандатов и должностей.В справочнике можно будет ознакомиться с уставом партии, ее целями и задачами, биографией председателя, сразу из него будет возможность перейти на сайт партии, отправить ей обращение. Также будет раздел об участии партии в выборах в единый день голосования, представительстве партии в органах власти по результатам выборов, данными о представительстве партий в избирательных комиссиях."В настоящем времени никогда и нигде это не представлялось в столь полном виде", - подчеркнула председатель ЦИК.Она также пообещала, что эти сведения будут переведены на английский язык."Учитывая огромный международный интерес к политической жизни нашей страны, к выборам, мы планируем важнейшие сведения, в том числе и этот справочник, представить на английском языке", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_72bf779b390dc680c439e96894845174.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЦИК России
подготовил интерактивный справочник политических партий РФ
с наиболее полными сведениями об их деятельности, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"С помощью этого справочника любой человек может получить информацию о деятельности всех политических партий, имеющихся в стране", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Таким образом, по ее словам, на портале ЦИК будет представлен исчерпывающий объем данных о деятельности политических партий. "Мы решили в интерактивном виде объединить всю имеющуюся информацию", - добавила она.
По ее словам, справочник будет представлен в разделе "Кандидаты и партии" на сайте ЦИК, очередность будет соответствовать числу замещенных партией мандатов и должностей.
В справочнике можно будет ознакомиться с уставом партии, ее целями и задачами, биографией председателя, сразу из него будет возможность перейти на сайт партии, отправить ей обращение. Также будет раздел об участии партии в выборах в единый день голосования, представительстве партии в органах власти по результатам выборов, данными о представительстве партий в избирательных комиссиях.
"В настоящем времени никогда и нигде это не представлялось в столь полном виде", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она также пообещала, что эти сведения будут переведены на английский язык.
"Учитывая огромный международный интерес к политической жизни нашей страны, к выборам, мы планируем важнейшие сведения, в том числе и этот справочник, представить на английском языке", - отметила Памфилова.