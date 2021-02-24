https://ria.ru/20210224/partii-1598797282.html

ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий

ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий

ЦИК России подготовил интерактивный справочник политических партий РФ с наиболее полными сведениями об их деятельности, сообщила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:54

2021-02-24T15:54

2021-02-24T15:54

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ЦИК России подготовил интерактивный справочник политических партий РФ с наиболее полными сведениями об их деятельности, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Таким образом, по ее словам, на портале ЦИК будет представлен исчерпывающий объем данных о деятельности политических партий. "Мы решили в интерактивном виде объединить всю имеющуюся информацию", - добавила она.По ее словам, справочник будет представлен в разделе "Кандидаты и партии" на сайте ЦИК, очередность будет соответствовать числу замещенных партией мандатов и должностей.В справочнике можно будет ознакомиться с уставом партии, ее целями и задачами, биографией председателя, сразу из него будет возможность перейти на сайт партии, отправить ей обращение. Также будет раздел об участии партии в выборах в единый день голосования, представительстве партии в органах власти по результатам выборов, данными о представительстве партий в избирательных комиссиях."В настоящем времени никогда и нигде это не представлялось в столь полном виде", - подчеркнула председатель ЦИК.Она также пообещала, что эти сведения будут переведены на английский язык."Учитывая огромный международный интерес к политической жизни нашей страны, к выборам, мы планируем важнейшие сведения, в том числе и этот справочник, представить на английском языке", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html

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россия, элла памфилова, цик рф, политика