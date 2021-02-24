https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598805318.html

Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19

Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19

Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:41

2021-02-24T16:41

2021-02-24T16:41

наука

коронавирус covid-19

социология

здоровье

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли пандемию намного легче, чем крупные и богатые, с подготовленной, как казалось, системой здравоохранения. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.Ежегодно Центр безопасности в области здравоохранения Джонса Хопкинса (CHS) публикует Глобальный индекс безопасности здоровья, в котором отражена готовность систем общественного здравоохранения стран противостоять чрезвычайным ситуациям. Этот документ показывает, что даже в развитых странах с высоким уровнем дохода индекс систем здравоохранения не превышает 51,9 балла из 100, что говорит о недостаточной готовности к эпидемиям и пандемиям на государственном уровне. У остальных стран этот показатель еще ниже, и, тем не менее, в десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства — Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя "наиболее подготовленными", по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию COVID-19, которые они назвали "10 уроков пандемии":1. Недостаточный учет глобализации и географии — островные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и мелкие страны Тихого океана оказались более подготовленными, чем мощные государственные объединения типа Европейского союза.2. В странах с высоким уровнем дохода пандемия выявила противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля.3. Неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения.4. Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения.5. Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран. Например, в таких федеративных странах, как США, Бельгия или Южная Африка, введенные меры имели совершенно разные последствия в зависимости от их реализации на местах.6. Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы.7. В условиях пандемии социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения особенно ярко проявилось в некоторых странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США.8. Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии.9. Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции.10. Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением."Теперь мы знаем эти десять факторов, среди которых важнейшие — игнорирование политического, экономического и социального контекста и роли гражданского общества, особенно в западных развитых странах, таких как США и Великобритания", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университет Флиндерса слова руководителя исследования профессора Фран Баум (Fran Baum), ведущего научного сотрудника Саутгейтского института здоровья, общества и справедливости. "Наше исследование является убедительным аргументом в пользу использования этих десяти факторов в будущих оценках готовности к пандемии с учетом системного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на важнейших компонентах системы", — пишут авторы статьи.По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.

https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html

https://ria.ru/20210219/immunitet-1598150617.html

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

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коронавирус covid-19, социология, здоровье, в мире