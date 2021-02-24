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Наука
https://ria.ru/20210224/pandemiya-1598805318.html
Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19
Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19
Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:41
2021-02-24T16:41
наука
коронавирус covid-19
социология
здоровье
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли пандемию намного легче, чем крупные и богатые, с подготовленной, как казалось, системой здравоохранения. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.Ежегодно Центр безопасности в области здравоохранения Джонса Хопкинса (CHS) публикует Глобальный индекс безопасности здоровья, в котором отражена готовность систем общественного здравоохранения стран противостоять чрезвычайным ситуациям. Этот документ показывает, что даже в развитых странах с высоким уровнем дохода индекс систем здравоохранения не превышает 51,9 балла из 100, что говорит о недостаточной готовности к эпидемиям и пандемиям на государственном уровне. У остальных стран этот показатель еще ниже, и, тем не менее, в десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства — Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя "наиболее подготовленными", по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию COVID-19, которые они назвали "10 уроков пандемии":1. Недостаточный учет глобализации и географии — островные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и мелкие страны Тихого океана оказались более подготовленными, чем мощные государственные объединения типа Европейского союза.2. В странах с высоким уровнем дохода пандемия выявила противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля.3. Неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения.4. Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения.5. Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран. Например, в таких федеративных странах, как США, Бельгия или Южная Африка, введенные меры имели совершенно разные последствия в зависимости от их реализации на местах.6. Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы.7. В условиях пандемии социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения особенно ярко проявилось в некоторых странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США.8. Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии.9. Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции.10. Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением."Теперь мы знаем эти десять факторов, среди которых важнейшие — игнорирование политического, экономического и социального контекста и роли гражданского общества, особенно в западных развитых странах, таких как США и Великобритания", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университет Флиндерса слова руководителя исследования профессора Фран Баум (Fran Baum), ведущего научного сотрудника Саутгейтского института здоровья, общества и справедливости. "Наше исследование является убедительным аргументом в пользу использования этих десяти факторов в будущих оценках готовности к пандемии с учетом системного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на важнейших компонентах системы", — пишут авторы статьи.По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
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коронавирус covid-19, социология, здоровье, в мире

Названы 10 факторов, помешавших успешно бороться с пандемией COVID-19

16:41 24.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ученые проанализировали данные по заболеваемости COVID-19 в мире и попытались понять, почему некоторые небольшие государства с ограниченными ресурсами прошли пандемию намного легче, чем крупные и богатые, с подготовленной, как казалось, системой здравоохранения. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.
Ежегодно Центр безопасности в области здравоохранения Джонса Хопкинса (CHS) публикует Глобальный индекс безопасности здоровья, в котором отражена готовность систем общественного здравоохранения стран противостоять чрезвычайным ситуациям. Этот документ показывает, что даже в развитых странах с высоким уровнем дохода индекс систем здравоохранения не превышает 51,9 балла из 100, что говорит о недостаточной готовности к эпидемиям и пандемиям на государственном уровне.
У остальных стран этот показатель еще ниже, и, тем не менее, в десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства — Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя "наиболее подготовленными", по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.
Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию COVID-19, которые они назвали "10 уроков пандемии":
1. Недостаточный учет глобализации и географии — островные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и мелкие страны Тихого океана оказались более подготовленными, чем мощные государственные объединения типа Европейского союза.
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2. В странах с высоким уровнем дохода пандемия выявила противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля.
3. Неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения.
4. Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения.
5. Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран. Например, в таких федеративных странах, как США, Бельгия или Южная Африка, введенные меры имели совершенно разные последствия в зависимости от их реализации на местах.
6. Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы.
7. В условиях пандемии социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения особенно ярко проявилось в некоторых странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания и США.
8. Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии.
9. Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции.
10. Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением.
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"Теперь мы знаем эти десять факторов, среди которых важнейшие — игнорирование политического, экономического и социального контекста и роли гражданского общества, особенно в западных развитых странах, таких как США и Великобритания", — приводятся в пресс-релизе австралийского Университет Флиндерса слова руководителя исследования профессора Фран Баум (Fran Baum), ведущего научного сотрудника Саутгейтского института здоровья, общества и справедливости.
"Наше исследование является убедительным аргументом в пользу использования этих десяти факторов в будущих оценках готовности к пандемии с учетом системного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на важнейших компонентах системы", — пишут авторы статьи.
По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.
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