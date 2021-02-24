Депутат МГД назвал установку памятника Невскому на Лубянке оправданной
© РИА Новости / Михаил ОзерскийМосква в 1920-е годы. Лубянская площадь (с 1926 г. - площадь Дзержинского)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Москве оправдана его исторической и религиозной значимостью, а также тем, что в 2021 году отмечается его 800-летие, на Лубянской площади стоит поставить памятник именно ему или же оставить место в прежнем виде, считает РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.
Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.
В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.
"Сейчас юбилейный год Александра Невского – нашего великого святого, который стоял на защите нашего отечества и во многом определил его будущее. Мне кажется, что это очень достойный исторический и религиозный персонаж, который является святым. Поэтому памятник ему мне кажется вполне понятным, и понятно, почему именно в этом году. И он очень достоин этого", - сказала Николаева.
20 февраля, 17:49В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае
При этом она подчеркнула, что место для этого памятника должны выбрать москвичи.
"Если будет принято решение поставить его на Лубянке – хорошо. Если будет принято решение поставить в другом месте, например, в Замоскворечье – тоже хорошо, были и такие варианты. Почетность и установка такого памятника у меня не вызывает сомнений, а по месту, мне кажется, это нужно сделать так, чтобы это было максимально примирительно для общества", - сказала Николаева.
Он уточнила, что если обсуждать в качестве места для монумента именно Лубянскую площадь, то, по ее мнению, там должен стоять памятник Невскому, а не кому-то другому.
"Я бы поставила вопрос так: надо ставить памятник Александру Невскому? Да, надо. Ставить ли его именно на Лубянке? Если будет принят такой консенсус, то да. Если нет, то давайте поищем другие места, где можно поставить ему памятник. Такой юбилей в этом году, и странно, что эта дискуссия приняла такой жесткий оборот. Другой вопрос, что если не ставить там (на Лубянке) памятник Александру Невскому, тогда лучше никому там памятник не ставить, а оставить его свободным местом или фонтан поставить. Потому что если принять решение ставить там еще кого-то другого, то это будет вызывать еще больше распрей в обществе. Если это такое сакральное место, Лубянка, то давайте ее вообще не трогать", - сказала Николаева.