https://ria.ru/20210224/pamyatnik-1598744890.html

Депутат МГД назвал установку памятника Невскому на Лубянке оправданной

Депутат МГД назвал установку памятника Невскому на Лубянке оправданной

Установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Москве оправдана его исторической и религиозной значимостью, а также тем, что в 2021 году... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:53

2021-02-24T11:53

2021-02-24T11:53

елена николаева

александр невский

алексей венедиктов (журналист)

дзержинский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Москве оправдана его исторической и религиозной значимостью, а также тем, что в 2021 году отмечается его 800-летие, на Лубянской площади стоит поставить памятник именно ему или же оставить место в прежнем виде, считает РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.При этом она подчеркнула, что место для этого памятника должны выбрать москвичи.Он уточнила, что если обсуждать в качестве места для монумента именно Лубянскую площадь, то, по ее мнению, там должен стоять памятник Невскому, а не кому-то другому.

https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

https://ria.ru/20210220/lubyanka-1598389596.html

дзержинский

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елена николаева, александр невский, алексей венедиктов (журналист), дзержинский