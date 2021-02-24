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Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов
Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов
Из-за распространения коронавируса спектакли в легендарной Венской опере отменены. Но с пятницы по воскресенье двери театра открыты для проведения бесплатных... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:38
2021-02-24T06:38
театр
музеи
венская государственная опера
опера
австрия
искусство
культура
новости культуры
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Из-за распространения коронавируса спектакли в легендарной Венской опере отменены. Но с пятницы по воскресенье двери театра открыты для проведения бесплатных экскурсий — здание превращается в музей архитектуры и искусства. Интерьеры знаменитого театра, фрески и архитектурные находки – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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театр, музеи, венская государственная опера, опера, австрия, искусство, фото, новости культуры, новости - туризм, вена

Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов

06:38 24.02.2021
 
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Из-за распространения коронавируса спектакли в легендарной Венской опере отменены. Но с пятницы по воскресенье двери театра открыты для проведения бесплатных экскурсий — здание превращается в музей архитектуры и искусства. Интерьеры знаменитого театра, фрески и архитектурные находки – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Здание Венской оперы, построенное в 1869 году, — одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Оно было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в стиле неоренессанса.

Здание Венской государственной оперы
1 из 8

Здание Венской оперы, построенное в 1869 году, — одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Оно было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в стиле неоренессанса.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Внутри — роскошь. Посетители могут осмотреть вестибюль, Чайный салон, зал Густава Малера, Мраморный зал, фойе, а также Императорскую ложу с видом на зрительный зал и на сцену.

Посетители в холле Венской государственной оперы
2 из 8

Внутри — роскошь. Посетители могут осмотреть вестибюль, Чайный салон, зал Густава Малера, Мраморный зал, фойе, а также Императорскую ложу с видом на зрительный зал и на сцену.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

На второй этаж гости поднимаются по парадной лестнице, украшенной скульптурами и канделябрами.

Посетители на лестнице Венской государственной оперы
3 из 8

На второй этаж гости поднимаются по парадной лестнице, украшенной скульптурами и канделябрами.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Потолки театра украшены декором и росписью.

Интерьер в здании Венской государственной оперы
4 из 8

Потолки театра украшены декором и росписью.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Во время экскурсии посетители не только могут рассмотреть интерьеры, но и с помощью QR-кода перейти на сайт театра и получить дополнительную информацию — аудио или видео.

Посетители в здании Венской государственной оперы
5 из 8

Во время экскурсии посетители не только могут рассмотреть интерьеры, но и с помощью QR-кода перейти на сайт театра и получить дополнительную информацию — аудио или видео.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Экскурсия проходит по 17 точкам, каждая оборудована информационными панелями. Еще на входе можно поучить буклет с описанием экспозиции.

Девушка у макета здания в холле Венской государственной оперы
6 из 8

Экскурсия проходит по 17 точкам, каждая оборудована информационными панелями. Еще на входе можно поучить буклет с описанием экспозиции.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Маршрут продуман: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, не толпиться, маски — обязательны.

Интерьер в здании Венской государственной оперы
7 из 8

Маршрут продуман: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, не толпиться, маски — обязательны.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

За первый уикенд театр посетили 2100 местных жителей и туристов.

Посетители в здании Венской государственной оперы
8 из 8

За первый уикенд театр посетили 2100 местных жителей и туристов.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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