https://ria.ru/20210224/opera-1598393483.html

Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов

Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов

Из-за распространения коронавируса спектакли в легендарной Венской опере отменены. Но с пятницы по воскресенье двери театра открыты для проведения бесплатных... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T06:38

2021-02-24T06:38

2021-02-24T06:38

театр

музеи

венская государственная опера

опера

австрия

искусство

культура

новости культуры

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Из-за распространения коронавируса спектакли в легендарной Венской опере отменены. Но с пятницы по воскресенье двери театра открыты для проведения бесплатных экскурсий — здание превращается в музей архитектуры и искусства. Интерьеры знаменитого театра, фрески и архитектурные находки – в фотоленте РИА Новости.

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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