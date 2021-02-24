Венская опера открыла двери для туристов и экскурсантов
Здание Венской оперы, построенное в 1869 году, — одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Оно было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в стиле неоренессанса.
Здание Венской оперы, построенное в 1869 году, — одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Оно было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в стиле неоренессанса.
Внутри — роскошь. Посетители могут осмотреть вестибюль, Чайный салон, зал Густава Малера, Мраморный зал, фойе, а также Императорскую ложу с видом на зрительный зал и на сцену.
Внутри — роскошь. Посетители могут осмотреть вестибюль, Чайный салон, зал Густава Малера, Мраморный зал, фойе, а также Императорскую ложу с видом на зрительный зал и на сцену.
На второй этаж гости поднимаются по парадной лестнице, украшенной скульптурами и канделябрами.
На второй этаж гости поднимаются по парадной лестнице, украшенной скульптурами и канделябрами.
Потолки театра украшены декором и росписью.
Потолки театра украшены декором и росписью.
Во время экскурсии посетители не только могут рассмотреть интерьеры, но и с помощью QR-кода перейти на сайт театра и получить дополнительную информацию — аудио или видео.
Во время экскурсии посетители не только могут рассмотреть интерьеры, но и с помощью QR-кода перейти на сайт театра и получить дополнительную информацию — аудио или видео.
Экскурсия проходит по 17 точкам, каждая оборудована информационными панелями. Еще на входе можно поучить буклет с описанием экспозиции.
Экскурсия проходит по 17 точкам, каждая оборудована информационными панелями. Еще на входе можно поучить буклет с описанием экспозиции.
Маршрут продуман: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, не толпиться, маски — обязательны.
Маршрут продуман: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, не толпиться, маски — обязательны.
За первый уикенд театр посетили 2100 местных жителей и туристов.
За первый уикенд театр посетили 2100 местных жителей и туристов.