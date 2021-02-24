https://ria.ru/20210224/oon-1598744537.html
Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека
Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека
Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:52
2021-02-24T11:52
2021-02-24T11:52
россия
сергей лавров
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596212630_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_3eab0060104b8458fba08aaff6c4319b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы", - сказал министр, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.В частности, по его словам, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств."Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - отметил Лавров.СПЧ, созданный в 2006 году, является центральным органом ООН, который продвигает права человека. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых одновременно на три года на основе справедливого географического распределения мест.
https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html
https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596212630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9ec48591f8eeec3731079fb2a057765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, оон, в мире
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Совет ООН
по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы", - сказал министр, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
В частности, по его словам, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств.
"Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия
ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - отметил Лавров.
СПЧ, созданный в 2006 году, является центральным органом ООН, который продвигает права человека. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых одновременно на три года на основе справедливого географического распределения мест.