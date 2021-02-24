https://ria.ru/20210224/oon-1598744537.html

Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека

Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:52

2021-02-24T11:52

2021-02-24T11:52

россия

сергей лавров

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596212630_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_3eab0060104b8458fba08aaff6c4319b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы", - сказал министр, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.В частности, по его словам, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств."Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - отметил Лавров.СПЧ, созданный в 2006 году, является центральным органом ООН, который продвигает права человека. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых одновременно на три года на основе справедливого географического распределения мест.

https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html

https://ria.ru/20210223/belorussiya-1598666001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, оон, в мире