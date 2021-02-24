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Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека
Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека
Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:52
2021-02-24T11:52
россия
сергей лавров
оон
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы", - сказал министр, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.В частности, по его словам, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств."Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - отметил Лавров.СПЧ, созданный в 2006 году, является центральным органом ООН, который продвигает права человека. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых одновременно на три года на основе справедливого географического распределения мест.
https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html
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россия, сергей лавров, оон, в мире

Лавров оценил необходимость изменений в Совете ООН по правам человека

11:52 24.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совет ООН по правам человека функционирует не идеально и в нем назрели определенные коррективы, в частности, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы", - сказал министр, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
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В частности, по его словам, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств.
"Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - отметил Лавров.
СПЧ, созданный в 2006 году, является центральным органом ООН, который продвигает права человека. Совет состоит из 47 государств-членов, избираемых одновременно на три года на основе справедливого географического распределения мест.
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