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Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии
Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии
Боевики террористической группировки "Ан-Нусра"* нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:03
2021-02-24T22:38
россия
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в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Ан-Нусра"* нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.Он уточнил, что террористы использовали миномет и самодельный беспилотник.Российские военные решили эвакуировать сотрудников КПП.ЦПВС призвал командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска, заключил Сытник. Пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин открылись в минувший понедельник.Накануне Сытник сообщал, что боевики блокируют работу КПП в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии

22:03 24.02.2021 (обновлено: 22:38 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Ан-Нусра"* нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Он уточнил, что террористы использовали миномет и самодельный беспилотник.
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Российские военные решили эвакуировать сотрудников КПП.
ЦПВС призвал командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска, заключил Сытник.
Пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин открылись в минувший понедельник.
Накануне Сытник сообщал, что боевики блокируют работу КПП в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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