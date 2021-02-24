https://ria.ru/20210224/obstrel-1598849271.html

Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии

Боевики обстреляли пропускной пункт в Сирии

Боевики террористической группировки "Ан-Нусра"* нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:03

2021-02-24T22:03

2021-02-24T22:38

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Ан-Нусра"* нанесли удар по пункту пропуска Серакаб в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.Он уточнил, что террористы использовали миномет и самодельный беспилотник.Российские военные решили эвакуировать сотрудников КПП.ЦПВС призвал командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска, заключил Сытник. Пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин открылись в минувший понедельник.Накануне Сытник сообщал, что боевики блокируют работу КПП в Идлибе, запрещая беженцам покидать зону деэскалации.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире