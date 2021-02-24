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Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией
Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией
Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:10
2021-02-24T16:50
россия
мария захарова
сергей лавров
нато
осло
норвегия
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Москвой."Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.По его мнению, отношения между двумя странами в последние годы заметно охладились. Глава Вооруженных сил также отметил, что считает необходимым развитие диалога между Москвой и Осло."Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — добавил Кристофферсен.Российская сторона неоднократно обращала внимание на усиление сотрудничества между Норвегией и США. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что планы Вашингтона по размещению стратегических бомбардировщиков на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Россией как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. Кроме того, в январе глава МИД Сергей Лавров напомнил о негативных последствиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210211/norvegiya-1596529151.html
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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, осло, норвегия, сша, безопасность, в мире

Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией

15:10 24.02.2021 (обновлено: 16:50 24.02.2021)
 
© Фото : NATO/Norwegian Armed ForcesНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : NATO/Norwegian Armed Forces
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Москвой.
"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.
Американские морские пехотинцы во время учений Cold Response 2016 на военной базе Вернес в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
"Не оставим русским шансов": какое оружие США перебрасывают в Норвегию
По его мнению, отношения между двумя странами в последние годы заметно охладились. Глава Вооруженных сил также отметил, что считает необходимым развитие диалога между Москвой и Осло.
"Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — добавил Кристофферсен.
Российская сторона неоднократно обращала внимание на усиление сотрудничества между Норвегией и США. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что планы Вашингтона по размещению стратегических бомбардировщиков на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Россией как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. Кроме того, в январе глава МИД Сергей Лавров напомнил о негативных последствиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 19:28Акценты
Первым делом – бомбардировщики: "американизация" Норвегии
 
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровНАТООслоНорвегияСШАБезопасностьВ мире
 
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