https://ria.ru/20210224/norvegiya-1598788276.html

Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии высказался о войне с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:10

2021-02-24T15:10

2021-02-24T16:50

россия

мария захарова

сергей лавров

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осло

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Москвой."Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", — цитирует его NRK.По его мнению, отношения между двумя странами в последние годы заметно охладились. Глава Вооруженных сил также отметил, что считает необходимым развитие диалога между Москвой и Осло."Беседа может помочь нам найти какие-то решения", — добавил Кристофферсен.Российская сторона неоднократно обращала внимание на усиление сотрудничества между Норвегией и США. В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что планы Вашингтона по размещению стратегических бомбардировщиков на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Россией как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. Кроме того, в январе глава МИД Сергей Лавров напомнил о негативных последствиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210211/norvegiya-1596529151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/bombardirovschik-1595917896.html

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осло

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сша

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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, осло, норвегия, сша, безопасность, в мире