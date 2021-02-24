В Музеях Кремля оценили идею установить памятник Невскому на Лубянке
19:31 24.02.2021 (обновлено: 19:32 24.02.2021)
© РИА Новости / Валентин ШияновскийРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Установка памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве может стать символом возврата к великому культурному и историческому наследию русского народа, считает заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.
Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей. В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.
"Александр Невский – это герой-защитник русской земли от оккупантов. Он был таким для всех советских граждан в годы Великой Отечественной войны, его образ благодаря (кинорежиссеру – ред.) Сергею Эйзенштейну был в сердце каждого. И он не был частью советской пропаганды, а частью великой Руси, которую каждый хранил в своем сердце, поэтому установка памятника Александру Невскому прежде всего будет символом нашего возврата к великому культурному и историческому наследию русского народа", - сказал РИА Новости Баталов.
В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.