https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598835997.html

В Музеях Кремля оценили идею установить памятник Невскому на Лубянке

В Музеях Кремля оценили идею установить памятник Невскому на Лубянке

Установка памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве может стать символом возврата к великому культурному и историческому наследию... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:31

2021-02-24T19:31

2021-02-24T19:32

россия

андрей баталов

александр невский

феликс дзержинский

алексей венедиктов (журналист)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Установка памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве может стать символом возврата к великому культурному и историческому наследию русского народа, считает заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей. В свою очередь, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Дзержинскому или Александру Невскому, вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, по его словам, не рассматривается.В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.

https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html

россия

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россия, андрей баталов, александр невский, феликс дзержинский, алексей венедиктов (журналист), общество