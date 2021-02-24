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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210224/neft-1598832171.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:00
2021-02-24T20:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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brent
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68 процента — до 67,12 доллара, майских — на 2,45 процента, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27 процента — до 63,07 доллара за баррель.Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3 процента, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.
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цены на нефть, минэнерго сша, brent, экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

19:00 24.02.2021 (обновлено: 20:42 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей СубботинПриобское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе
Приобское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68 процента — до 67,12 доллара, майских — на 2,45 процента, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27 процента — до 63,07 доллара за баррель.
Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.
Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3 процента, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАBrentЭкономика
 
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