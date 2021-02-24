https://ria.ru/20210224/neft-1598832171.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:00

2021-02-24T19:00

2021-02-24T20:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

минэнерго сша

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591943629_0:67:2048:1219_1920x0_80_0_0_8a0aad738c5f64061aff4d6eab6af744.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68 процента — до 67,12 доллара, майских — на 2,45 процента, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27 процента — до 63,07 доллара за баррель.Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3 процента, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, минэнерго сша, brent, экономика