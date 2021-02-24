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Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:00
2021-02-24T19:00
2021-02-24T20:42
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68 процента — до 67,12 доллара, майских — на 2,45 процента, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27 процента — до 63,07 доллара за баррель.Ранее Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3 процента, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.
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цены на нефть, минэнерго сша, brent, экономика
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Цена нефти Brent
поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68 процента — до 67,12 доллара, майских — на 2,45 процента, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27 процента — до 63,07 доллара за баррель.
Ранее Минэнерго США
сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.
Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3 процента, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.