https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html
В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем
В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем
Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:46
2021-02-24T15:46
2021-02-24T15:46
московский гарнизонный военный суд
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Семашко.Как писал "Коммерсант", следствие выяснило, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александр Дуплинский по поддельным документам присвоил себе 18 квадратных метров жилья, принадлежащего Минобороны, ущерб от преступления составил 2,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210209/moshennichestvo-1596703284.html
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московский гарнизонный военный суд, происшествия