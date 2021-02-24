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В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем
В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем
Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:46
2021-02-24T15:46
московский гарнизонный военный суд
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Семашко.Как писал "Коммерсант", следствие выяснило, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александр Дуплинский по поддельным документам присвоил себе 18 квадратных метров жилья, принадлежащего Минобороны, ущерб от преступления составил 2,5 миллиона рублей.
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московский гарнизонный военный суд, происшествия

В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем

15:46 24.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Семашко.

"Генерал-лейтенанта Александра Дуплинского признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Как писал "Коммерсант", следствие выяснило, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александр Дуплинский по поддельным документам присвоил себе 18 квадратных метров жилья, принадлежащего Минобороны, ущерб от преступления составил 2,5 миллиона рублей.
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