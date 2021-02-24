https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html

В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем

В Москве оштрафовали генерал-лейтенанта за мошенничество с жильем

Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:46

2021-02-24T15:46

2021-02-24T15:46

московский гарнизонный военный суд

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей генерал-лейтенанта Александра Дуплинского за мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Семашко.Как писал "Коммерсант", следствие выяснило, что бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александр Дуплинский по поддельным документам присвоил себе 18 квадратных метров жилья, принадлежащего Минобороны, ущерб от преступления составил 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210209/moshennichestvo-1596703284.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский гарнизонный военный суд, происшествия