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В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за плохой погоды
В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за плохой погоды
В четырех районах Челябинской области из-за морозов и сильной метели ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:47
2021-02-24T11:57
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В четырех районах Челябинской области из-за морозов и сильной метели ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС.Речь идет о Варненском, Нагайбакском, Карталинском и Октябрьском муниципальных районах. Там сложилась напряженная обстановка на дорогах — из-за снежных заносов образовались заторы из автомобильной техники. Экстренные службы получают многочисленные звонки от людей, застрявших в пробках.На дорогах работают 118 снегоуборочных машин "Челябинскавтодора", а также 13 экипажей областного управления ГИБДД. Организованы пять подвижных пунктов обогрева. На место направилась аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра — 54 человека и 16 единиц техники.Спасатели уже оказали помощь примерно 1,1 тысячи человек, около 500 эвакуировали в пункты временного размещения. Из снежных заносов вытащили более 400 автомобилей. Работы на трассах продолжаются, добавили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20210217/ne-podvedut-li-batarei-v-silnye-morozy-1597833254.html
челябинская область
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РИА Новости
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Сильная метель в Челябинской области
Около 700 человек оказались заблокированы на дорогах из-за метели в Челябинской области. Закрыты региональные трассы, аэропорт, 70 населенных пунктов остались без света.
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челябинская область, происшествия

В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за плохой погоды

06:47 24.02.2021 (обновлено: 11:57 24.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС РоссииРежим ЧС в Челябинской области
Режим ЧС в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В четырех районах Челябинской области из-за морозов и сильной метели ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС.
Речь идет о Варненском, Нагайбакском, Карталинском и Октябрьском муниципальных районах. Там сложилась напряженная обстановка на дорогах — из-за снежных заносов образовались заторы из автомобильной техники. Экстренные службы получают многочисленные звонки от людей, застрявших в пробках.
На дорогах работают 118 снегоуборочных машин "Челябинскавтодора", а также 13 экипажей областного управления ГИБДД. Организованы пять подвижных пунктов обогрева. На место направилась аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра — 54 человека и 16 единиц техники.
Спасатели уже оказали помощь примерно 1,1 тысячи человек, около 500 эвакуировали в пункты временного размещения. Из снежных заносов вытащили более 400 автомобилей.
Работы на трассах продолжаются, добавили в ГУ МЧС.
Не подведут ли батареи в сильные морозы? - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:30
Не подведут ли батареи в сильные морозы?Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.
 
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