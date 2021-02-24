В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за плохой погоды

Не подведут ли батареи в сильные морозы? Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.