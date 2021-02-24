В четырех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за плохой погоды
06:47 24.02.2021 (обновлено: 11:57 24.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС РоссииРежим ЧС в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС России
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В четырех районах Челябинской области из-за морозов и сильной метели ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС.
Речь идет о Варненском, Нагайбакском, Карталинском и Октябрьском муниципальных районах. Там сложилась напряженная обстановка на дорогах — из-за снежных заносов образовались заторы из автомобильной техники. Экстренные службы получают многочисленные звонки от людей, застрявших в пробках.
На дорогах работают 118 снегоуборочных машин "Челябинскавтодора", а также 13 экипажей областного управления ГИБДД. Организованы пять подвижных пунктов обогрева. На место направилась аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра — 54 человека и 16 единиц техники.
Спасатели уже оказали помощь примерно 1,1 тысячи человек, около 500 эвакуировали в пункты временного размещения. Из снежных заносов вытащили более 400 автомобилей.
Работы на трассах продолжаются, добавили в ГУ МЧС.
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