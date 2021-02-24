Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля
17:13 24.02.2021 (обновлено: 18:38 24.02.2021)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Как минимум шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля "Звезда", первую из них окончательно заделают на следующей неделе, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре, она временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду район второй возможной трещины был заклеен экипажем несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха.
"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу - обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола" (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки - ред.)", - сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами.
Он добавил, что "на следующей неделе у нас планируется герметизация уже первой трещины".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.