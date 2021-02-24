https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html

Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Как минимум шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля "Звезда",... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:13

2021-02-24T17:13

2021-02-24T18:38

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Как минимум шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля "Звезда", первую из них окончательно заделают на следующей неделе, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре, она временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду район второй возможной трещины был заклеен экипажем несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха."Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу - обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола" (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки - ред.)", - сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами.Он добавил, что "на следующей неделе у нас планируется герметизация уже первой трещины".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210224/ekipazh-1598770558.html

https://ria.ru/20210218/roskosmos-1597947143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука