https://ria.ru/20210224/metro-1598837444.html

В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки

В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки

Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:39

2021-02-24T19:39

2021-02-24T23:31

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта."По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки", — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.Причина не уточняется.Также отмечается, что станция временно закрыта для входа и выхода.

https://realty.ria.ru/20210217/dinamo-1597889223.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, общество