Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/metro-1598837444.html
В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки
В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки
Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:39
2021-02-24T23:31
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592027180_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e1e24a907e3afdbfa6990eb3243856f5.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта."По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки", — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.Причина не уточняется.Также отмечается, что станция временно закрыта для входа и выхода.
https://realty.ria.ru/20210217/dinamo-1597889223.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592027180_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5e6e324210423646746c5256107e053d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московский метрополитен, общество

В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки

19:39 24.02.2021 (обновлено: 23:31 24.02.2021)
 
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство территории возле станций метро и МЦД "Славянский бульвар"
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта.
"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки", — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Причина не уточняется.
Также отмечается, что станция временно закрыта для входа и выхода.
Проект благоустройства аллеи рядом со станциями метро Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:49
Вход на станцию метро "Динамо" в Москве частично ограничат
 
МоскваМосковский метрополитенОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния