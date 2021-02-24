https://ria.ru/20210224/metro-1598837444.html
В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки
В Москве поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" без остановки
Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:39
2021-02-24T19:39
2021-02-24T23:31
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московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поезда проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро Москвы без остановки, сообщает столичный департамент транспорта."По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии (3) без остановки", — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.Причина не уточняется.Также отмечается, что станция временно закрыта для входа и выхода.
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