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Распространение коронавируса
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Меркель выступила против особых условий для привившихся от коронавируса
Меркель выступила против особых условий для привившихся от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять сейчас особые условия для вакцинированных от коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:38
2021-02-24T17:38
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коронавирусы
здоровье - общество
ангела меркель
германия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять сейчас особые условия для вакцинированных от коронавируса."Пока число привитых еще сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам", - заявила канцлер изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, если речь идет о частных договорных отношениях, "со стороны государства мы мало как можем вмешаться", отметила она."Когда достаточное количество людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт только для привитых. Но нам еще далеко до этого", - подчеркнула Меркель.Сама канцлер собирается сделать прививку, когда наступит её черед с учетом приоритетов распределения вакцин. "Мне кажется правильным помимо особенно уязвимых групп и пожилых сначала пригласить сделать прививку те группы населения, которые не могут соблюдать дистанцию на своей работе", - сказала она, отметив, что в её случае возможность соблюдать дистанцию есть.Вакцинация в ФРГ ведется с 27 декабря прошлого года, пока используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. По состоянию на понедельник в стране обе прививки получили 1,7 миллиона человека, это 2,1% населения страны (83,2 миллиона по состоянию на конец 2020 года). Еще более полутора миллионов человек получили первую дозу и ожидают второй прививки. С учетом этой категории людей в кампании по вакцинации приняли участие 4% населения страны.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире

Меркель выступила против особых условий для привившихся от коронавируса

17:38 24.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять сейчас особые условия для вакцинированных от коронавируса.
"Пока число привитых еще сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам", - заявила канцлер изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, если речь идет о частных договорных отношениях, "со стороны государства мы мало как можем вмешаться", отметила она.
"Когда достаточное количество людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт только для привитых. Но нам еще далеко до этого", - подчеркнула Меркель.
Сама канцлер собирается сделать прививку, когда наступит её черед с учетом приоритетов распределения вакцин. "Мне кажется правильным помимо особенно уязвимых групп и пожилых сначала пригласить сделать прививку те группы населения, которые не могут соблюдать дистанцию на своей работе", - сказала она, отметив, что в её случае возможность соблюдать дистанцию есть.
Вакцинация в ФРГ ведется с 27 декабря прошлого года, пока используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. По состоянию на понедельник в стране обе прививки получили 1,7 миллиона человека, это 2,1% населения страны (83,2 миллиона по состоянию на конец 2020 года). Еще более полутора миллионов человек получили первую дозу и ожидают второй прививки. С учетом этой категории людей в кампании по вакцинации приняли участие 4% населения страны.
 
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