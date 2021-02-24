https://ria.ru/20210224/merkel-1598818841.html

Меркель выступила против особых условий для привившихся от коронавируса

Меркель выступила против особых условий для привившихся от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять сейчас особые условия для вакцинированных от коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:38

2021-02-24T17:38

2021-02-24T17:38

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коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против того, чтобы предоставлять сейчас особые условия для вакцинированных от коронавируса."Пока число привитых еще сильно меньше, чем тех, кто ждет вакцину, государство должно одинаково относиться к обеим группам", - заявила канцлер изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, если речь идет о частных договорных отношениях, "со стороны государства мы мало как можем вмешаться", отметила она."Когда достаточное количество людей получат предложение пройти вакцинацию и некоторые никак не захотят делать прививку, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт только для привитых. Но нам еще далеко до этого", - подчеркнула Меркель.Сама канцлер собирается сделать прививку, когда наступит её черед с учетом приоритетов распределения вакцин. "Мне кажется правильным помимо особенно уязвимых групп и пожилых сначала пригласить сделать прививку те группы населения, которые не могут соблюдать дистанцию на своей работе", - сказала она, отметив, что в её случае возможность соблюдать дистанцию есть.Вакцинация в ФРГ ведется с 27 декабря прошлого года, пока используются вакцины, которые требуют двух прививок для выработки иммунитета. По состоянию на понедельник в стране обе прививки получили 1,7 миллиона человека, это 2,1% населения страны (83,2 миллиона по состоянию на конец 2020 года). Еще более полутора миллионов человек получили первую дозу и ожидают второй прививки. С учетом этой категории людей в кампании по вакцинации приняли участие 4% населения страны.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире