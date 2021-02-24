Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210224/luna-1598828346.html
Ученые восстановили историю формирования Луны
Ученые восстановили историю формирования Луны
Американские геохимики впервые проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Результаты... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:00
2021-02-24T22:00
наука
луна
планеты
земля - риа наука
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941768_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_9c804ee1625fbd2e0ec6d3df8984309e.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американские геохимики впервые проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Результаты показали, что геологическая история Луны была довольно бурной. Статья опубликована в журнале Science Advances.Вариации изотопов серы в лавах мантийного происхождения могут многое сказать об этапах эволюции планетных тел. Если для земных магматических пород эти изотопные отношения хорошо известны, то в лунных породах их до сих пор детально не изучали.Альберто Саал (Alberto Saal) из Университета Брауна в Провиденсе и Эрик Хаури (Erik Hauri) из Научного института Карнеги в Вашингтоне провели первые измерения соотношения изотопов серы 34S/32S в вулканических стеклах и оливиновых расплавных включениях. Все предыдущие исследователи определяли изотопные отношения серы только в валовых пробах горных пород, по которым очень трудно делать какие-либо выводы.Авторы обнаружили изотопные сигнатуры, указывающие на несколько важных событий в геологической истории Луны: сначала выделилось лунное ядро и образовался океан лунной магмы, затем этот океан застыл, а на глубине заложились гетерогенные магматические очаги. При их активизации начались вулканические извержения — излияния лав, выброс пирокластического, обломочного материала и выделения вулканических газов. На этом процесс фракционирования изотопов серы завершился.Несмотря на то, что это не дает ответа на главный вопрос, необходимый для понимания истории происхождения Луны — имеют ли недра Земли и Луны одну и ту же сигнатуру изотопа серы, — результаты нового исследование — это важный шаг к решению этой загадки, считают ученые. Теперь по крайней мере ясно, что Луна, так же, как и Земля, проходила этапы магматической дифференциации и дегазации.Чтобы лучше понять процессы, контролирующие изменения изотопных отношений серы, исследователи использовали новейший метод наноразмерной масс-спектрометрии вторичных ионов (NanoSIMS), позволяющий проводить измерения в отдельных шариках вулканического стекла и мельчайших включениях. Изученные образцы представлены двумя основными типами лунных вулканических пород: так называемыми морскими базальтами, заполняющими лунные моря, и пирокластическими отложениями, богатыми вулканическим стеклом. И те и другие проявляют широкие вариации по содержанию титана.Ученые выявили четкую корреляцию между значениями изотопов серы и содержанием титана в каплях магматической жидкости, заключенных в кристаллах оливина, а также положительную связь между содержанием серы в образцах и ее изотопными значениями. Авторы предполагают, что эти корреляции возникли в процессе выброса магматических газов во время вулканической активности, которая произвела морские базальты, сформировавшиеся уже после образования первичной лунной коры.
https://ria.ru/20210211/planeta-1596969012.html
https://ria.ru/20210209/mars-1596669800.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941768_0:90:1080:900_1920x0_80_0_0_b22571a2dbc9916d6b6a5d0ee67301c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, планеты, земля - риа наука, космос - риа наука

Ученые восстановили историю формирования Луны

22:00 24.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американские геохимики впервые проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Результаты показали, что геологическая история Луны была довольно бурной. Статья опубликована в журнале Science Advances.
Вариации изотопов серы в лавах мантийного происхождения могут многое сказать об этапах эволюции планетных тел. Если для земных магматических пород эти изотопные отношения хорошо известны, то в лунных породах их до сих пор детально не изучали.
Альберто Саал (Alberto Saal) из Университета Брауна в Провиденсе и Эрик Хаури (Erik Hauri) из Научного института Карнеги в Вашингтоне провели первые измерения соотношения изотопов серы 34S/32S в вулканических стеклах и оливиновых расплавных включениях. Все предыдущие исследователи определяли изотопные отношения серы только в валовых пробах горных пород, по которым очень трудно делать какие-либо выводы.
Авторы обнаружили изотопные сигнатуры, указывающие на несколько важных событий в геологической истории Луны: сначала выделилось лунное ядро и образовался океан лунной магмы, затем этот океан застыл, а на глубине заложились гетерогенные магматические очаги. При их активизации начались вулканические извержения — излияния лав, выброс пирокластического, обломочного материала и выделения вулканических газов. На этом процесс фракционирования изотопов серы завершился.
Художественное изображение карликовой планеты Farfarout - самого удаленного обнаруженного объекта Солнечной системы - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 13:00Наука
Зарегистрирован самый дальний объект Солнечной системы
Несмотря на то, что это не дает ответа на главный вопрос, необходимый для понимания истории происхождения Луны — имеют ли недра Земли и Луны одну и ту же сигнатуру изотопа серы, — результаты нового исследование — это важный шаг к решению этой загадки, считают ученые. Теперь по крайней мере ясно, что Луна, так же, как и Земля, проходила этапы магматической дифференциации и дегазации.
Чтобы лучше понять процессы, контролирующие изменения изотопных отношений серы, исследователи использовали новейший метод наноразмерной масс-спектрометрии вторичных ионов (NanoSIMS), позволяющий проводить измерения в отдельных шариках вулканического стекла и мельчайших включениях.
Изученные образцы представлены двумя основными типами лунных вулканических пород: так называемыми морскими базальтами, заполняющими лунные моря, и пирокластическими отложениями, богатыми вулканическим стеклом. И те и другие проявляют широкие вариации по содержанию титана.
Ученые выявили четкую корреляцию между значениями изотопов серы и содержанием титана в каплях магматической жидкости, заключенных в кристаллах оливина, а также положительную связь между содержанием серы в образцах и ее изотопными значениями.
Авторы предполагают, что эти корреляции возникли в процессе выброса магматических газов во время вулканической активности, которая произвела морские базальты, сформировавшиеся уже после образования первичной лунной коры.
Карты северной полярной области Марса. Слева: серым — зона устойчивости льда, фиолетовым — области исследования SWIM. Справа: степень согласованности различных методов, подтверждающих наличие (синим) или отсутствие (красным) погребенного льда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:58Наука
На Марсе обнаружены значительные ресурсы водяного льда
 
НаукаЛунапланетыЗемля - РИА НаукаКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния