https://ria.ru/20210224/luna-1598828346.html

Ученые восстановили историю формирования Луны

Ученые восстановили историю формирования Луны

Американские геохимики впервые проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Результаты... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:00

2021-02-24T22:00

2021-02-24T22:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американские геохимики впервые проанализировали изотопный состав серы в образцах, собранных во время лунных миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17". Результаты показали, что геологическая история Луны была довольно бурной. Статья опубликована в журнале Science Advances.Вариации изотопов серы в лавах мантийного происхождения могут многое сказать об этапах эволюции планетных тел. Если для земных магматических пород эти изотопные отношения хорошо известны, то в лунных породах их до сих пор детально не изучали.Альберто Саал (Alberto Saal) из Университета Брауна в Провиденсе и Эрик Хаури (Erik Hauri) из Научного института Карнеги в Вашингтоне провели первые измерения соотношения изотопов серы 34S/32S в вулканических стеклах и оливиновых расплавных включениях. Все предыдущие исследователи определяли изотопные отношения серы только в валовых пробах горных пород, по которым очень трудно делать какие-либо выводы.Авторы обнаружили изотопные сигнатуры, указывающие на несколько важных событий в геологической истории Луны: сначала выделилось лунное ядро и образовался океан лунной магмы, затем этот океан застыл, а на глубине заложились гетерогенные магматические очаги. При их активизации начались вулканические извержения — излияния лав, выброс пирокластического, обломочного материала и выделения вулканических газов. На этом процесс фракционирования изотопов серы завершился.Несмотря на то, что это не дает ответа на главный вопрос, необходимый для понимания истории происхождения Луны — имеют ли недра Земли и Луны одну и ту же сигнатуру изотопа серы, — результаты нового исследование — это важный шаг к решению этой загадки, считают ученые. Теперь по крайней мере ясно, что Луна, так же, как и Земля, проходила этапы магматической дифференциации и дегазации.Чтобы лучше понять процессы, контролирующие изменения изотопных отношений серы, исследователи использовали новейший метод наноразмерной масс-спектрометрии вторичных ионов (NanoSIMS), позволяющий проводить измерения в отдельных шариках вулканического стекла и мельчайших включениях. Изученные образцы представлены двумя основными типами лунных вулканических пород: так называемыми морскими базальтами, заполняющими лунные моря, и пирокластическими отложениями, богатыми вулканическим стеклом. И те и другие проявляют широкие вариации по содержанию титана.Ученые выявили четкую корреляцию между значениями изотопов серы и содержанием титана в каплях магматической жидкости, заключенных в кристаллах оливина, а также положительную связь между содержанием серы в образцах и ее изотопными значениями. Авторы предполагают, что эти корреляции возникли в процессе выброса магматических газов во время вулканической активности, которая произвела морские базальты, сформировавшиеся уже после образования первичной лунной коры.

https://ria.ru/20210211/planeta-1596969012.html

https://ria.ru/20210209/mars-1596669800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, планеты, земля - риа наука, космос - риа наука