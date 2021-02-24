https://ria.ru/20210224/lavrov-1598748507.html

Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства

Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства

Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:07

2021-02-24T12:07

2021-02-24T12:07

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет по правам человека оон (спч оон)

оон

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Он отметил, что западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет по правам человека оон (спч оон), оон