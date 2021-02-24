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Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства
Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства
Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:07
2021-02-24T12:07
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет по правам человека оон (спч оон)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Он отметил, что западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет по правам человека оон (спч оон), оон

Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства

12:07 24.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают не замечать губительного влияний санкций на осуществление прав человека, Москва видит в этом стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он отметил, что западные партнеры проигнорировали призывы генсека ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.
"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - подчеркнул министр.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ООН
 
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