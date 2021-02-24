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В Крыму ответили на заявления постпреда Германии при ООН о полуострове
В Крыму ответили на заявления постпреда Германии при ООН о полуострове
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "полнейшим бредом" заявление постпреда Германии при ООН... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:07
2021-02-24T16:31
россия
дмитрий полянский
юрий гемпель
германия
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "полнейшим бредом" заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена о нарушениях прав крымских татар.Накануне в Генассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".Комментируя это заявление немецкого дипломата, Гемпель сообщил РИА Новости, что власти полуострова призывают Кристофа Хойсгена "не медлить с визитом в Крым и как можно скорее согласовать даты своего визита с российским дипведомством".По словам Гемпеля, если Хойсген несознательно вводил в заблуждение мировое сообщество своими словами о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, то он обязательно воспользуется возможностью напрямую пообщаться с крымчанами.
https://ria.ru/20210224/krym-1598712832.html
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россия, дмитрий полянский, юрий гемпель, германия, оон, в мире

В Крыму ответили на заявления постпреда Германии при ООН о полуострове

16:07 24.02.2021 (обновлено: 16:31 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "полнейшим бредом" заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена о нарушениях прав крымских татар.
Накануне в Генассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".
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Комментируя это заявление немецкого дипломата, Гемпель сообщил РИА Новости, что власти полуострова призывают Кристофа Хойсгена "не медлить с визитом в Крым и как можно скорее согласовать даты своего визита с российским дипведомством".
"Мы открыты. Ему не только будет оказан прием на самом высоком официальном уровне, но и предоставлена возможность встретиться с представителями различных народов, населяющих полуостров", — добавил депутат.
По словам Гемпеля, если Хойсген несознательно вводил в заблуждение мировое сообщество своими словами о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, то он обязательно воспользуется возможностью напрямую пообщаться с крымчанами.
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