https://ria.ru/20210224/krym-1598799141.html

В Крыму ответили на заявления постпреда Германии при ООН о полуострове

В Крыму ответили на заявления постпреда Германии при ООН о полуострове

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "полнейшим бредом" заявление постпреда Германии при ООН... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:07

2021-02-24T16:07

2021-02-24T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "полнейшим бредом" заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена о нарушениях прав крымских татар.Накануне в Генассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".Комментируя это заявление немецкого дипломата, Гемпель сообщил РИА Новости, что власти полуострова призывают Кристофа Хойсгена "не медлить с визитом в Крым и как можно скорее согласовать даты своего визита с российским дипведомством".По словам Гемпеля, если Хойсген несознательно вводил в заблуждение мировое сообщество своими словами о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, то он обязательно воспользуется возможностью напрямую пообщаться с крымчанами.

https://ria.ru/20210224/krym-1598712832.html

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россия, дмитрий полянский, юрий гемпель, германия, оон, в мире