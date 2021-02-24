https://ria.ru/20210224/krym-1598792111.html

Политолог назвал установку билборда "Крым - это Украина" в Киеве абсурдом

Политолог назвал установку билборда "Крым - это Украина" в Киеве абсурдом

Установка билборда с надписью "Крым - это Украина" возле посольства России в Киеве является абсурдом, заявил РИА Новости и.о. главы общественной палаты Крыма,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:28

2021-02-24T15:28

2021-02-24T15:28

россия

александр форманчук

служба безопасности украины

республика крым

киев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Установка билборда с надписью "Крым - это Украина" возле посольства России в Киеве является абсурдом, заявил РИА Новости и.о. главы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Ранее о таком билборде сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Фото объекта в сообщении СБУ в Telegram сопровождается подписью "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта"."С точки зрения здравого смысла, это заявление абсурдно. С точки зрения позиций деятелей мнимого государства Украина, это вписывается в их логику воспаленного воображения. Крым исторически является частью России, и в 2014 году эта историческая справедливость была восстановлена. Стремление не признать потерю Крыма является признаком мнимого государства, которое существует в воображении правящего националистического класса на Украине", - сказал Форманчук.

россия

республика крым

киев

украина

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россия, александр форманчук, служба безопасности украины, республика крым, киев, украина, в мире