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Политолог назвал установку билборда "Крым - это Украина" в Киеве абсурдом
Политолог назвал установку билборда "Крым - это Украина" в Киеве абсурдом
Установка билборда с надписью "Крым - это Украина" возле посольства России в Киеве является абсурдом, заявил РИА Новости и.о. главы общественной палаты Крыма,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:28
2021-02-24T15:28
2021-02-24T15:28
россия
александр форманчук
служба безопасности украины
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киев
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Установка билборда с надписью "Крым - это Украина" возле посольства России в Киеве является абсурдом, заявил РИА Новости и.о. главы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Ранее о таком билборде сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Фото объекта в сообщении СБУ в Telegram сопровождается подписью "Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта"."С точки зрения здравого смысла, это заявление абсурдно. С точки зрения позиций деятелей мнимого государства Украина, это вписывается в их логику воспаленного воображения. Крым исторически является частью России, и в 2014 году эта историческая справедливость была восстановлена. Стремление не признать потерю Крыма является признаком мнимого государства, которое существует в воображении правящего националистического класса на Украине", - сказал Форманчук.
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россия, александр форманчук, служба безопасности украины, республика крым, киев, украина, в мире