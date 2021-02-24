https://ria.ru/20210224/krym-1598755934.html
Эксперты ожидают рост турпотока в Крым, несмотря на увеличение цен
Эксперты ожидают рост турпотока в Крым, несмотря на увеличение цен
Россияне начали активно готовиться к летнему отдыху в Крыму, спрос на раннее бронирование жилья на полуострове увеличился за первые два месяца 2021 года на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:10
2021-02-24T13:10
2021-02-24T13:10
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куда поехать в выходные
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феодосия
судак
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне начали активно готовиться к летнему отдыху в Крыму, спрос на раннее бронирование жилья на полуострове увеличился за первые два месяца 2021 года на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Суточно.ру.Правда, по данным аналитиков, сократилась средняя продолжительность поездок (с 14 до 12 дней). Эксперты связывают это с ростом цен на аренду жилья. Летом 2020 года она составляла в среднем 2720 рублей, а в 2021-ом – уже 3110. "Россияне стали значительно позже готовиться к лету. Если раньше многие начинали бронировать жилье сразу после окончания сезона, то осенью 2020 года ранних заказов было на 40 процентов меньше, — комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья. — Зато в начале года, когда ситуация, связанная с пандемией, улучшилась, многие озаботились летних отдыхом".Наибольшее число бронирований в данный момент наблюдается в Евпатории, Ялте и Севастополе. Далее идут Алушта, Гурзуф, Феодосия, Судак, Партенит и Гаспра.По прогнозам экспертов, будущий сезон станет активнее прошлого, ожидаемый прирост по числу туристов – около 15 процентов. Пик загрузки курортов придется на первую половину августа.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, алушта, феодосия, судак, новости - туризм, гурзуф, ялта, республика крым, евпатория, севастополь
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне начали активно готовиться к летнему отдыху в Крыму, спрос на раннее бронирование жилья на полуострове увеличился за первые два месяца 2021 года на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Суточно.ру.
Правда, по данным аналитиков, сократилась средняя продолжительность поездок (с 14 до 12 дней). Эксперты связывают это с ростом цен на аренду жилья. Летом 2020 года она составляла в среднем 2720 рублей, а в 2021-ом – уже 3110.
"Россияне стали значительно позже готовиться к лету. Если раньше многие начинали бронировать жилье сразу после окончания сезона, то осенью 2020 года ранних заказов было на 40 процентов меньше, — комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья. — Зато в начале года, когда ситуация, связанная с пандемией, улучшилась, многие озаботились летних отдыхом".
Наибольшее число бронирований в данный момент наблюдается в Евпатории, Ялте и Севастополе. Далее идут Алушта, Гурзуф, Феодосия, Судак, Партенит и Гаспра.
По прогнозам экспертов, будущий сезон станет активнее прошлого, ожидаемый прирост по числу туристов – около 15 процентов. Пик загрузки курортов придется на первую половину августа.