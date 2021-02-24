https://ria.ru/20210224/krym-1598712832.html

В Крыму назвали слова постпреда Украины при ООН о полуострове чушью

В Крыму назвали слова постпреда Украины при ООН о полуострове чушью

Глава украинской национально-культурной автономии "Единство" в Симферополе Роман Билык назвал враньем заявление постпреда Украины при ООН об уничтожении их... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:44

2021-02-24T08:44

2021-02-24T08:44

роман билык

республика крым

оон

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава украинской национально-культурной автономии "Единство" в Симферополе Роман Билык назвал враньем заявление постпреда Украины при ООН об уничтожении их самобытности в Крыму.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Генеральная ассамблея ООН "не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт". По его словам, власти стремятся уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты."Предположу, что либо этот товарищ не обладает определенными знаниями и не владеет информацией, либо нагло врет. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Если внимательно послушать, о чем говорят представители Украины на различных международных площадках, то становится понятным, что ложь, провокация и голословные заявления - это обычное дело для украинской власти и является частью государственной линии", - сказал РИА Новости Билык.По его словам, заявление постпреда Украины при ООН напоминает "несусветную чушь"."Представители Украины совершенно не разбираются в вопросе, о котором говорят, что вызывает определенное недоумение в их компетенции. Кислица просто отражает позицию кураторов из США. Его монологи продиктованы интересами далеко не Украины", - сказал Билык.Представитель общины посоветовал украинской власти посмотреться в первую очередь в зеркало."Там они найдут тех самых агрессоров, которые как раз и угнетают население Украины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210223/veto-1598684009.html

https://ria.ru/20210224/krym-1598707367.html

республика крым

украина

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роман билык, республика крым, оон, украина, общество