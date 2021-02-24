В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"
06:08 24.02.2021 (обновлено: 11:42 24.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова.
Так он прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который заявил, что милитаризация Крыма представляет угрозу "общей безопасности", что США не признают никогда "попытку аннексии Крыма", а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.
"Подобные высказывания — нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории", — сказал Шеремет РИА Новости.
Он добавил, что американцам следовало бы пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море.
"Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы ни хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились", — сказал депутат.