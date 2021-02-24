https://ria.ru/20210224/krym-1598707367.html

В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"

В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T06:08

2021-02-24T06:08

2021-02-24T11:42

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

сша

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова.Так он прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который заявил, что милитаризация Крыма представляет угрозу "общей безопасности", что США не признают никогда "попытку аннексии Крыма", а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.Он добавил, что американцам следовало бы пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море."Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы ни хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились", — сказал депутат.

https://ria.ru/20210224/krym-1598706498.html

россия

республика крым

сша

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россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, сша, общество