Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/krym-1598707367.html
В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"
В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:08
2021-02-24T11:42
россия
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова.Так он прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который заявил, что милитаризация Крыма представляет угрозу "общей безопасности", что США не признают никогда "попытку аннексии Крыма", а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.Он добавил, что американцам следовало бы пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море."Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы ни хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились", — сказал депутат.
https://ria.ru/20210224/krym-1598706498.html
россия
республика крым
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e40cfefa78bcc8f4ad0f420c24ed103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, сша, общество

В Госдуме назвали нонсенсом заявление США о "милитаризации Крыма"

06:08 24.02.2021 (обновлено: 11:42 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нонсенсом заявление США о милитаризации полуострова.
Так он прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который заявил, что милитаризация Крыма представляет угрозу "общей безопасности", что США не признают никогда "попытку аннексии Крыма", а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.

"Подобные высказывания — нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он добавил, что американцам следовало бы пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море.
"Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы ни хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились", — сказал депутат.
Зал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
05:16
Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
 
РоссияМихаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Лента новостейМолния