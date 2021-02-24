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Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего о "нарушении" прав человека в Крыму. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T05:16
2021-02-24T09:15
дмитрий полянский
германия
республика крым
оон
сша
в мире
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего о "нарушении" прав человека в Крыму.Во вторник в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять минские договоренности, хотя Россия не выступает их стороной. Немецкий постпред Кристоф Хойсген выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которые, по его утверждению, подвергаются притеснениям на полуострове. "Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму", — спросил дипломат.Полянский в ответ упрекнул своего немецкого коллегу в том, что тот "картинно сокрушается". Как отметил российский дипломат, "гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого".По его словам, так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях."Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию", — подчеркнул Полянский.Ранее большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.Также в последние годы со стороны Украины и западных стран часто поступают обвинения в адрес России в "нарушении прав" крымских татар. Но, как отмечают в Госдуме, благодаря возвращению полуострова в состав страны татары получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. При этом глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявлял, что с 2014 года жалобы на нарушение прав нацменьшинств, которые рассматривают международные площадки по борьбе за права человека, на самом деле поступают от людей, которые давно не живут в Крыму.
https://ria.ru/20210224/krym-1598701837.html
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дмитрий полянский, германия, республика крым, оон, сша, в мире

Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым

05:16 24.02.2021 (обновлено: 09:15 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкЗал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Зал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего о "нарушении" прав человека в Крыму.
Во вторник в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Ряд западных делегаций призвали Россию исполнять минские договоренности, хотя Россия не выступает их стороной.
Немецкий постпред Кристоф Хойсген выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которые, по его утверждению, подвергаются притеснениям на полуострове.
"Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму", — спросил дипломат.
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Полянский в ответ упрекнул своего немецкого коллегу в том, что тот "картинно сокрушается".

"Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить", — сказал зампостпреда.

Как отметил российский дипломат, "гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого".
По его словам, так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях.
"Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию", — подчеркнул Полянский.
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Ранее большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.
Также в последние годы со стороны Украины и западных стран часто поступают обвинения в адрес России в "нарушении прав" крымских татар. Но, как отмечают в Госдуме, благодаря возвращению полуострова в состав страны татары получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. При этом глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявлял, что с 2014 года жалобы на нарушение прав нацменьшинств, которые рассматривают международные площадки по борьбе за права человека, на самом деле поступают от людей, которые давно не живут в Крыму.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Дмитрий ПолянскийГерманияРеспублика КрымООНСШАВ мире
 
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