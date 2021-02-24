https://ria.ru/20210224/kredit-1598703337.html

Юрист объяснил, что делать, если на вас оформили чужой кредит

Юрист объяснил, что делать, если на вас оформили чужой кредит

Без вашего ведома и согласия на вас могут оформить кредит. Считать такую сделку законной нельзя, она может считаться действительной только при двустороннем... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:17

2021-02-24T02:17

2021-02-24T02:17

артем баранов

кредит

общество

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Без вашего ведома и согласия на вас могут оформить кредит. Считать такую сделку законной нельзя, она может считаться действительной только при двустороннем волеизъявлении сторон, выраженном в письменном виде и подтвержденном соответствующими документами, подписанными также с обеих сторон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. По словам эксперта, у вас нет ни прав, ни обязанностей по сделке, которую не согласовывали с вами и которую вы не подписывали, но недобросовестные участники рынка могут воспользоваться вашими данными и повесить на вас фиктивный долг. Чтобы с вас его не взыскали, необходимо обращаться в суд с грамотным адвокатом."После того, как вы выиграли суд, нужно пытаться взыскать с противоположной стороны в максимально возможном объеме ваши материальные затраты на дело", - подчеркнул Баранов.

https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем баранов, кредит, общество