https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598770816.html

В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

Ситуация в Чехии из-за пандемии коронавируса чрезвычайно серьезная, надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить, заявил после заседания... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

2021-02-24T13:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрей бабиш

здоровье - общество

чехия

в мире

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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Чехии из-за пандемии коронавируса чрезвычайно серьезная, надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить, заявил после заседания правительства премьер Андрей Бабиш."Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах", - сказал премьер.За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

чехия

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коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, чехия, в мире