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В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
Ситуация в Чехии из-за пандемии коронавируса чрезвычайно серьезная, надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить, заявил после заседания... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:54
2021-02-24T13:54
2021-02-24T13:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андрей бабиш
здоровье - общество
чехия
в мире
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Ситуация в Чехии из-за пандемии коронавируса чрезвычайно серьезная, надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить, заявил после заседания правительства премьер Андрей Бабиш."Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах", - сказал премьер.За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html
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коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, чехия, в мире