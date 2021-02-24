https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598732832.html
В России за сутки умерли 383 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 383 человек с коронавирусом
В России за сутки подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время - 84 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:09
2021-02-24T11:09
2021-02-24T11:09
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время - 84 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 383 смерти... За весь период по России умерло 84 430 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве 43 смерти, Санкт-Петербурге - 37, Подмосковье - 25.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/covid-daily-1598719349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество