https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598732832.html

В России за сутки умерли 383 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 383 человек с коронавирусом

В России за сутки подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время - 84 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:09

2021-02-24T11:09

2021-02-24T11:09

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время - 84 430, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 383 смерти... За весь период по России умерло 84 430 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве 43 смерти, Санкт-Петербурге - 37, Подмосковье - 25.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/covid-daily-1598719349.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество