https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598730936.html
В России за сутки 12 218 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 12 218 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 12 218 человек после COVID-19, за все время - 3 751 562, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:01
2021-02-24T11:01
2021-02-24T11:01
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 218 человек после COVID-19, за все время - 3 751 562, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1719, Санкт-Петербурге - 1490, Нижегородской области - 442.
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коронавирус в россии, россия, москва, санкт-петербург, общество