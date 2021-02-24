https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598730936.html

В России за сутки 12 218 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 12 218 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 12 218 человек после COVID-19, за все время - 3 751 562, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:01

2021-02-24T11:01

2021-02-24T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 218 человек после COVID-19, за все время - 3 751 562, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1719, Санкт-Петербурге - 1490, Нижегородской области - 442.

https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598725468.html

россия

москва

санкт-петербург

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коронавирус в россии, россия, москва, санкт-петербург, общество