https://ria.ru/20210224/konservy-1598711758.html

В Приморье объяснили рост цен на консервы из сайры

В Приморье объяснили рост цен на консервы из сайры

Снижение объемов добычи сайры привело к подорожанию консервов из этой рыбы в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:29

2021-02-24T08:29

2021-02-24T08:29

приморский край

еда

продукты

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Снижение объемов добычи сайры привело к подорожанию консервов из этой рыбы в Приморье, сообщает правительство региона.Ранее в крае резко подорожала консервированная сайра. В соцсетях местные жители публиковали фото ценников в магазинах, где цена за банку определенного производителя доходила до 180 рублей. В минувшие выходные в магазинах города сайра стоила до 150 рублей за банку, тогда как пару месяцев назад ее можно было купить от 50 до 100 рублей в зависимости от производителя."Низкие объемы добычи сайры увеличили ее цену на рынке Приморского края… По словам руководителя агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко, основная причина снижения добычи – природная цикличность, сардина иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России... Корко добавил, что за последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал практически до нуля, поэтому для производства консервов сейчас в основном используется импортное сырье", - говорится в сообщении.Это, по словам Корко, сказывается на конечной цене для потребителя."Для возобновления промысла и увеличения добычи необходима модернизация флота – строительство плавбаз и среднетоннажных добывающих судов, обновление орудий лова и организация экспедиционного промысла в открытых водах Тихого океана", – отметил Корко, чьи слова приводятся в сообщении.По данным властей, сейчас рыбаки Приморья практически не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию. В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн, ранее он превышал 60 тысяч тонн.

https://ria.ru/20191104/1560554768.html

https://ria.ru/20210129/produkty-1595218877.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, еда, продукты, общество