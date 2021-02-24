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Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:30
2021-02-24T02:30
2021-02-24T02:30
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни, сообщило издательство Simon & Schuster.Выход книги под названием State of Terror ("Состояние террора" или "Государство террора") запланирован на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, недавно назначенная на эту должность в администрации президента, который некогда был ее соперником."В этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам", - отмечает издательство.Это уже далеко не первая книга Клинтон. Последняя ее работа - мемуары "Что произошло" - была издана в 2017 году тем же издательством Simon & Schuster и стала бестселлером.Писательница Луиза Пенни известна своими детективами. Наибольшую популярность ей принесла серия "Старший инспектор Гамаш".
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хиллари клинтон, сша, в мире
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты США
и госсекретарь Хиллари Клинтон
напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни, сообщило издательство Simon & Schuster.
Выход книги под названием State of Terror ("Состояние террора" или "Государство террора") запланирован на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, недавно назначенная на эту должность в администрации президента, который некогда был ее соперником.
"Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора - схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего", - говорится на сайте издательства.
"В этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам", - отмечает издательство.
Это уже далеко не первая книга Клинтон. Последняя ее работа - мемуары "Что произошло" - была издана в 2017 году тем же издательством Simon & Schuster и стала бестселлером.
Писательница Луиза Пенни известна своими детективами. Наибольшую популярность ей принесла серия "Старший инспектор Гамаш".