https://ria.ru/20210224/kniga-1598703782.html

Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре

Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре

Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:30

2021-02-24T02:30

2021-02-24T02:30

культура

хиллари клинтон

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни, сообщило издательство Simon & Schuster.Выход книги под названием State of Terror ("Состояние террора" или "Государство террора") запланирован на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, недавно назначенная на эту должность в администрации президента, который некогда был ее соперником."В этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам", - отмечает издательство.Это уже далеко не первая книга Клинтон. Последняя ее работа - мемуары "Что произошло" - была издана в 2017 году тем же издательством Simon & Schuster и стала бестселлером.Писательница Луиза Пенни известна своими детективами. Наибольшую популярность ей принесла серия "Старший инспектор Гамаш".

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/klinton-1589230159.html

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хиллари клинтон, сша, в мире