https://ria.ru/20210224/kitay-1598704213.html

США и Канада договорились вместе противостоять Китаю

США и Канада договорились вместе противостоять Китаю

США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T02:43

2021-02-24T02:43

2021-02-24T08:38

джастин трюдо

джо байден

канада

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам."Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — сказал Байден.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергают все эти обвинения и призывают не вмешиваться в их исключительно внутренние дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/ssha-1598537470.html

канада

китай

сша

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джастин трюдо, джо байден, канада, китай, сша, в мире