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США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:43
2021-02-24T08:38
джастин трюдо
джо байден
канада
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам."Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — сказал Байден.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергают все эти обвинения и призывают не вмешиваться в их исключительно внутренние дела.
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джастин трюдо, джо байден, канада, китай, сша, в мире

США и Канада договорились вместе противостоять Китаю

02:43 24.02.2021 (обновлено: 08:38 24.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.
По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам.
"Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — сказал Байден.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергают все эти обвинения и призывают не вмешиваться в их исключительно внутренние дела.
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 10:21
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Джастин ТрюдоДжо БайденКанадаКитайСШАВ мире
 
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