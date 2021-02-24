https://ria.ru/20210224/kitay-1598704213.html
США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T02:43
2021-02-24T02:43
2021-02-24T08:38
джастин трюдо
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, заявил американский президент Джо Байден после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам."Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — сказал Байден.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергают все эти обвинения и призывают не вмешиваться в их исключительно внутренние дела.
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джастин трюдо, джо байден, канада, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США
и Канада
будут координировать действия в противостоянии Китаю
, заявил американский президент Джо Байден
после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо
.
По его словам, он обсудил с Трюдо общие подходы к мировым вызовам.
"Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности", — сказал Байден.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергают все эти обвинения и призывают не вмешиваться в их исключительно внутренние дела.