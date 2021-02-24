https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598806157.html

Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:37

2021-02-24T16:37

2021-02-24T16:40

россия

садыр жапаров

владимир путин

киргизия

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым."Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения" , - сказал Путин.Он отметил, что Россия знает пожелания своих киргизских партнеров относительно того, чтобы "предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению"."Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html

россия

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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика