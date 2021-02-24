https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598806157.html
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:37
2021-02-24T16:37
2021-02-24T16:40
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садыр жапаров
владимир путин
киргизия
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым."Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения" , - сказал Путин.Он отметил, что Россия знает пожелания своих киргизских партнеров относительно того, чтобы "предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению"."Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия
и дальше будет поддерживать Бишкек
, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым
.
"Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения" , - сказал Путин.
Он отметил, что Россия знает пожелания своих киргизских партнеров относительно того, чтобы "предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению".
"Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - добавил Путин.