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Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:37
2021-02-24T16:40
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым."Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения" , - сказал Путин.Он отметил, что Россия знает пожелания своих киргизских партнеров относительно того, чтобы "предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению"."Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - добавил Путин.
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика

Путин пообещал президенту Киргизии помощь в борьбе с пандемией COVID-19

16:37 24.02.2021 (обновлено: 16:40 24.02.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремл
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремл - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© POOL
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и дальше будет поддерживать Бишкек, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.
"Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией, и я хотел бы выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшать количество новых случаев заражения" , - сказал Путин.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:35
Жапаров отвел России особое место во внешней политике Киргизии
Он отметил, что Россия знает пожелания своих киргизских партнеров относительно того, чтобы "предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению".
"Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать", - добавил Путин.
 
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