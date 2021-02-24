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Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом
Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом
Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:17
2021-02-24T17:17
россия
фбр
леонид слуцкий
microsoft corporation
госдума рф
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Microsoft о наличии "доказательств" причастности РФ к кибератаке.Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds, при этом никаких конкретных данных он не привел.Депутат подчеркнул, что новая администрация в Белом доме, как и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597679350.html
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россия, фбр, леонид слуцкий, microsoft corporation, госдума рф, вашингтон (город), сша, в мире

Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом

17:17 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Microsoft о наличии "доказательств" причастности РФ к кибератаке.
Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds, при этом никаких конкретных данных он не привел.
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"Неуловимые" русские хакеры стали уже "шаблоном" для нагнетания антироссийской истерии. Очередные слушания в Сенате закончились предсказуемыми голословными обвинениями России. Президент Microsoft Брэд Смит в своем выступлении утверждал, что, мол, есть доказательства причастности РФ к кибератакам, в том числе на правительственные учреждения в США, но предъявить их так и не смог. Снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность", - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат подчеркнул, что новая администрация в Белом доме, как и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания.
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"Коллективный Запад ведет нечестную игру и не собирается отбрасывать в сторону шулерские подходы, если речь идет о РФ. Ну и как водится, снова угрозы санкций и применения ответных мер на собственные же фейки и провокации. Если цель – построение гегемонии, то цель оправдывает средства, очевидно, считают в Вашингтоне", - заключил Слуцкий.

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
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РоссияФБРЛеонид СлуцкийMicrosoft CorporationГосдума РФВашингтон (город)СШАВ мире
 
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