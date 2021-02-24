https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598813599.html
Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом
Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом
Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:17
2021-02-24T17:17
2021-02-24T17:17
россия
фбр
леонид слуцкий
microsoft corporation
госдума рф
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Microsoft о наличии "доказательств" причастности РФ к кибератаке.Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds, при этом никаких конкретных данных он не привел.Депутат подчеркнул, что новая администрация в Белом доме, как и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597679350.html
https://ria.ru/20210120/kiberataki-1593761850.html
https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фбр, леонид слуцкий, microsoft corporation, госдума рф, вашингтон (город), сша, в мире