https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598813599.html

Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом

Слуцкий назвал заявления Microsoft о кибератаке антироссийским мифом

Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:17

2021-02-24T17:17

2021-02-24T17:17

россия

фбр

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госдума рф

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии в США, снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Microsoft о наличии "доказательств" причастности РФ к кибератаке.Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что существуют "доказательства", указывающие на причастность РФ к хакерской атаке с использованием софта SolarWinds, при этом никаких конкретных данных он не привел.Депутат подчеркнул, что новая администрация в Белом доме, как и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597679350.html

https://ria.ru/20210120/kiberataki-1593761850.html

https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, фбр, леонид слуцкий, microsoft corporation, госдума рф, вашингтон (город), сша, в мире