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Наука
https://ria.ru/20210224/khronotip-1598760652.html
Ученые выяснили, кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"
Ученые выяснили, кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"
Финские ученые, основываясь на результатах девятилетнего исследования, пришли к выводу, что "совы" примерно в два раза менее эффективны на работе, чем... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:00
2021-02-24T13:56
наука
биология
социология
здоровье
финляндия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финские ученые, основываясь на результатах девятилетнего исследования, пришли к выводу, что "совы" примерно в два раза менее эффективны на работе, чем "жаворонки", а также раньше выходят на пенсию по инвалидности. Статья опубликована в журнале Occupational &amp; Environmental Medicine.По своему суточному хронотипу люди делятся на утренних "жаворонков" и вечерних "сов". Исследователи из Университета Оулу в Финляндии решили оценить, как влияет хронотип на способность эффективно выполнять свою работу, а также на здоровье в старости.Для анализа они использовали данные постоянного популяционного исследования NFBC1966, в котором участвовали 12 058 детей — 6169 мальчиков и 5889 девочек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Когда участникам исследования было 46 лет, они прошли опрос, в котором оценили результаты своей трудовой деятельности и состояние здоровья, а также охарактеризовали свой образ жизни, из которого ученые сделали вывод об их естественном хронотипе.Участники оценивали свою эффективность на работе по шкале от нуля до десяти, используя утвержденную систему баллов "Оценка рабочих способностей", привязанную к национальным регистрам социального обеспечения и пенсионных выплат.В окончательный анализ попали 2672 мужчины и 3159 женщин, по которым имелась полная информация. По состоянию на 2012 год все они работали. В течение следующих четырех лет за ними наблюдали, чтобы узнать, кто из них прекратил работать и получил пенсию по инвалидности. За этот период 84 человека вышли на пенсию по инвалидности, а 17 человек умерли.Доли "жаворонков", промежуточного хронотипа и "сов" составили соответственно 46, 44 и десять процентов среди мужчин и 44, 44 и 12 процентов среди женщин. По сравнению с "жаворонками" "совы" имели худшие оценки по всем параметрам, связанным со сном и здоровьем. Они чаще сообщали о недосыпании и бессоннице. К тому же они чаще оставались без семьи и без работы. Уже в возрасте 46 лет 28 процентов "сов"-мужчин и 24 процента "сов"-женщин сообщали, что они плохо справляются со своей работой. У "жаворонков" или людей с промежуточным хронотипом этот процент был примерно в два раза ниже. Выше оказался у "сов" и риск досрочного выхода на пенсию по инвалидности, причем "совы"-мужчины выходили на пенсию по инвалидности в три раза чаще, чем их сверстники-"жаворонки" даже с учетом влияния таких факторов, как продолжительность сна и режим работы.Авторы отмечают, что их исследование — обсервационное и не ставит своей задачей поиск причины различий между хронотипами, но они предполагают, что главная из них — накапливающийся дефицит сна у "сов".Люди с утренним хронотипом, как правило, ложатся спать рано и регулярно получают необходимое количество часов сна, а у ночных людей обычно накапливается недосыпание, и им приходится наверстывать упущенный сон, отсыпаясь по выходным. В результате у них постоянно сбивается суточный ритм между рабочими днями и выходными, что специалисты называют социальной сменой часовых поясов. Недосыпание и сбой биологических часов напрямую связаны с ухудшением общего состояния здоровья и когнитивной деятельности, что потенциально снижает производительность на работе, говорят исследователи.По мнению ученых, хронотип в значительной степени закладывается на генетическом уровне. Кроме того, на него влияют факторы окружающей среды, такие как длительность воздействия дневного света, график работы и распорядок жизни в семье. Поэтому авторы призывают не менять свой хронотип, а организовать режим дня так, чтобы регулярно высыпаться."Мы предлагаем учитывать хронотип при организации работы и укреплении здоровья как на индивидуальном уровне, так и при планировании рабочих графиков на уровне организации", — пишут авторы исследования.
https://ria.ru/20210220/dolgoletie-1598358659.html
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биология, социология, здоровье, финляндия

Ученые выяснили, кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"

13:00 24.02.2021 (обновлено: 13:56 24.02.2021)
 
© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Финские ученые, основываясь на результатах девятилетнего исследования, пришли к выводу, что "совы" примерно в два раза менее эффективны на работе, чем "жаворонки", а также раньше выходят на пенсию по инвалидности. Статья опубликована в журнале Occupational & Environmental Medicine.
По своему суточному хронотипу люди делятся на утренних "жаворонков" и вечерних "сов". Исследователи из Университета Оулу в Финляндии решили оценить, как влияет хронотип на способность эффективно выполнять свою работу, а также на здоровье в старости.
Для анализа они использовали данные постоянного популяционного исследования NFBC1966, в котором участвовали 12 058 детей — 6169 мальчиков и 5889 девочек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Когда участникам исследования было 46 лет, они прошли опрос, в котором оценили результаты своей трудовой деятельности и состояние здоровья, а также охарактеризовали свой образ жизни, из которого ученые сделали вывод об их естественном хронотипе.
Участники оценивали свою эффективность на работе по шкале от нуля до десяти, используя утвержденную систему баллов "Оценка рабочих способностей", привязанную к национальным регистрам социального обеспечения и пенсионных выплат.
В окончательный анализ попали 2672 мужчины и 3159 женщин, по которым имелась полная информация. По состоянию на 2012 год все они работали. В течение следующих четырех лет за ними наблюдали, чтобы узнать, кто из них прекратил работать и получил пенсию по инвалидности. За этот период 84 человека вышли на пенсию по инвалидности, а 17 человек умерли.
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Доли "жаворонков", промежуточного хронотипа и "сов" составили соответственно 46, 44 и десять процентов среди мужчин и 44, 44 и 12 процентов среди женщин. По сравнению с "жаворонками" "совы" имели худшие оценки по всем параметрам, связанным со сном и здоровьем. Они чаще сообщали о недосыпании и бессоннице. К тому же они чаще оставались без семьи и без работы.
Уже в возрасте 46 лет 28 процентов "сов"-мужчин и 24 процента "сов"-женщин сообщали, что они плохо справляются со своей работой. У "жаворонков" или людей с промежуточным хронотипом этот процент был примерно в два раза ниже.
Выше оказался у "сов" и риск досрочного выхода на пенсию по инвалидности, причем "совы"-мужчины выходили на пенсию по инвалидности в три раза чаще, чем их сверстники-"жаворонки" даже с учетом влияния таких факторов, как продолжительность сна и режим работы.
Авторы отмечают, что их исследование — обсервационное и не ставит своей задачей поиск причины различий между хронотипами, но они предполагают, что главная из них — накапливающийся дефицит сна у "сов".
Люди с утренним хронотипом, как правило, ложатся спать рано и регулярно получают необходимое количество часов сна, а у ночных людей обычно накапливается недосыпание, и им приходится наверстывать упущенный сон, отсыпаясь по выходным. В результате у них постоянно сбивается суточный ритм между рабочими днями и выходными, что специалисты называют социальной сменой часовых поясов. Недосыпание и сбой биологических часов напрямую связаны с ухудшением общего состояния здоровья и когнитивной деятельности, что потенциально снижает производительность на работе, говорят исследователи.
По мнению ученых, хронотип в значительной степени закладывается на генетическом уровне. Кроме того, на него влияют факторы окружающей среды, такие как длительность воздействия дневного света, график работы и распорядок жизни в семье. Поэтому авторы призывают не менять свой хронотип, а организовать режим дня так, чтобы регулярно высыпаться.
"Мы предлагаем учитывать хронотип при организации работы и укреплении здоровья как на индивидуальном уровне, так и при планировании рабочих графиков на уровне организации", — пишут авторы исследования.
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