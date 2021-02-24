https://ria.ru/20210224/kazan-1598800220.html

В Казани проверят сообщение об издевательствах над ребенком в детсаду

В Казани проверят сообщение об издевательствах над ребенком в детсаду

Прокуратура проводит проверку сообщения мамы одного из бывших воспитанников казанского частного детского сада сети детских садов Sun School, рассказавшей об... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:12

2021-02-24T16:12

2021-02-24T16:12

sun

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку сообщения мамы одного из бывших воспитанников казанского частного детского сада сети детских садов Sun School, рассказавшей об издевательствах над ребёнком, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В социальных сетях было опубликовано сообщение женщины о том, что в частном детском садике Sun School по адресу улица Хусаина Мавлютова ее сына часто наказывали. По её информации, когда ребенок плакал, его заставляли по несколько раз раздеваться и одеваться, закрывали на ключ одного в раздевалке. Кроме того, ребёнок часто болел, завтраки в детском учреждении всегда были холодные, заявленная гипоаллергенная кухня была только на бумаге.По его словам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210224/sakhalin-1598712646.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, происшествия