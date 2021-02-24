https://ria.ru/20210224/kamchatka-1598717319.html
На Камчатке спасатели просят туристов воздержаться от посещения вулкана
На Камчатке спасатели просят туристов воздержаться от посещения вулкана
Спасатели рекомендовали туристам воздержаться от посещения извергающегося вулкана Ключевской, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:51
2021-02-24T10:51
2021-02-24T10:51
туризм
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новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам воздержаться от посещения извергающегося вулкана Ключевской, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.Как ранее сообщали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее вершинное извержение происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года. Побочный прорыв произошел на исполине 18 февраля. Зона выхода лавы расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга."В ближайшие несколько дней извержение продолжится. На данный момент визуального подтверждения формирования грязевых потоков нет. Фланговое извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда", — говорится в сообщении.В настоящее время тургрупп в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения окрестностей исполина. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не приближаться к Ключевскому и не совершать на него восхождений."В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", — добавили в спасательном ведомстве.Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим в Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах от 500 до 3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в семь тысяч лет.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, вулкан
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев — РИА Новости. Спасатели рекомендовали туристам воздержаться от посещения извергающегося вулкана Ключевской, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Как ранее сообщали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее вершинное извержение происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года. Побочный прорыв произошел на исполине 18 февраля. Зона выхода лавы расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга.
"В ближайшие несколько дней извержение продолжится. На данный момент визуального подтверждения формирования грязевых потоков нет. Фланговое извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда", — говорится в сообщении.
В настоящее время тургрупп в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения окрестностей исполина. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не приближаться к Ключевскому и не совершать на него восхождений.
"В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", — добавили в спасательном ведомстве.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим в Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах от 500 до 3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в семь тысяч лет.