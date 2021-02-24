https://ria.ru/20210224/iskander-1598820916.html

Лидер армянской оппозиции прокомментировал слова Пашиняна об "Искандерах"

Лидер армянской оппозиции прокомментировал слова Пашиняна об "Искандерах"

Кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян выразил опасения, что отношения с Россией могут ухудшиться после слов главы правительства... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:52

2021-02-24T17:52

2021-02-24T17:52

левон акопян

никол пашинян

серж саргсян

сирия

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян выразил опасения, что отношения с Россией могут ухудшиться после слов главы правительства Никола Пашиняна о якобы неисправности российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.Он добавил, что не знает, было ли это заявление специально сделано против России, или "это обычный стиль Пашиняна - отводить от себя вину". "Роль сыграло и то, что это вооружение было приобретено при (президенте Армении - ред.) Серже Саргсяне, и он хочет показать, что Саргсян покупал плохое оружие", - отметил Манукян.Армянское минобороны в среду заявило Sputnik Армения, что не может интерпретировать высказывания Пашиняна. В свою очередь депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил РИА Новости, что слова премьера говорят о его некомпетентности, и напомнил, что "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, армянский премьер критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном. Бывший начальник генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что каких-либо проблем с комплексами "Искандер" у армянской армии не было.

https://ria.ru/20210224/iskander-1598800779.html

https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html

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левон акопян, никол пашинян, серж саргсян, сирия, азербайджан, армения, в мире