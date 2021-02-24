Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/iskander-1598820916.html
Лидер армянской оппозиции прокомментировал слова Пашиняна об "Искандерах"
Лидер армянской оппозиции прокомментировал слова Пашиняна об "Искандерах"
Кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян выразил опасения, что отношения с Россией могут ухудшиться после слов главы правительства... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:52
2021-02-24T17:52
левон акопян
никол пашинян
серж саргсян
сирия
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589745131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c17b4a52d591a1c4fc76fe9a4791b85a.jpg
ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян выразил опасения, что отношения с Россией могут ухудшиться после слов главы правительства Никола Пашиняна о якобы неисправности российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.Он добавил, что не знает, было ли это заявление специально сделано против России, или "это обычный стиль Пашиняна - отводить от себя вину". "Роль сыграло и то, что это вооружение было приобретено при (президенте Армении - ред.) Серже Саргсяне, и он хочет показать, что Саргсян покупал плохое оружие", - отметил Манукян.Армянское минобороны в среду заявило Sputnik Армения, что не может интерпретировать высказывания Пашиняна. В свою очередь депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил РИА Новости, что слова премьера говорят о его некомпетентности, и напомнил, что "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, армянский премьер критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном. Бывший начальник генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что каких-либо проблем с комплексами "Искандер" у армянской армии не было.
https://ria.ru/20210224/iskander-1598800779.html
https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html
сирия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589745131_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_014d226c95df9ae49806d440157d10a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
левон акопян, никол пашинян, серж саргсян, сирия, азербайджан, армения, в мире

Лидер армянской оппозиции прокомментировал слова Пашиняна об "Искандерах"

17:52 24.02.2021
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцКандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян
Кандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от объединенной оппозиции Вазген Манукян выразил опасения, что отношения с Россией могут ухудшиться после слов главы правительства Никола Пашиняна о якобы неисправности российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 16:17
В Госдуме резко ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

"Армяно-российские отношения оказались под ударом не сейчас (а еще с приходом Пашиняна к власти - ред.). Если он останется, то связи будут плохими не только с РФ, но и со всеми странами. Он резко ухудшил отношения с Россией, ничего не понимая в этом оружии", - сказал Манукян журналистам.

Он добавил, что не знает, было ли это заявление специально сделано против России, или "это обычный стиль Пашиняна - отводить от себя вину". "Роль сыграло и то, что это вооружение было приобретено при (президенте Армении - ред.) Серже Саргсяне, и он хочет показать, что Саргсян покупал плохое оружие", - отметил Манукян.
Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 17:02
Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"
Армянское минобороны в среду заявило Sputnik Армения, что не может интерпретировать высказывания Пашиняна. В свою очередь депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил РИА Новости, что слова премьера говорят о его некомпетентности, и напомнил, что "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, армянский премьер критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном. Бывший начальник генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что каких-либо проблем с комплексами "Искандер" у армянской армии не было.
 
Левон АкопянНикол ПашинянСерж СаргсянСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния