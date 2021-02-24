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В Кирове задержали мужчину, пнувшего инвалида
В Кирове задержали мужчину, пнувшего инвалида
Против мужчины, пнувшего инвалида в Кирове, возбудили уголовное дело по статье "Побои", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области. РИА Новости, 24.02.2021
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россия
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Против мужчины, пнувшего инвалида в Кирове, возбудили уголовное дело по статье "Побои", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, как крепкий молодой человек при входе в магазин ударил ногой в спину пожилого мужчину с тростью.Задержанному 33 года, его доставили в полицию.На видео, опубликованном на сайте управления, мужчина пояснил, что пнул инвалида после того, как тот якобы протянул руку к его жене, и добавил, что готов извиниться. Также задержанный уточнил, что ранее был судим за кражу.
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россия
кировская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пожилого инвалида при входе в магазин пнули в спину
В Кирове пожилого инвалида пнули в спину. А все из-за того, что он мешал пройти в магазин какой-то неадекватной парочке. Хорошо, что все сняла камера наблюдения. Надеемся, что этот случай не останется безнаказанным.
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60
россия, кировская область, происшествия

В Кирове задержали мужчину, пнувшего инвалида

20:03 24.02.2021 (обновлено: 23:25 24.02.2021)
 
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Против мужчины, пнувшего инвалида в Кирове, возбудили уголовное дело по статье "Побои", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.
Ранее в среду в соцсетях появилось видео, как крепкий молодой человек при входе в магазин ударил ногой в спину пожилого мужчину с тростью.
Задержанному 33 года, его доставили в полицию.
На видео, опубликованном на сайте управления, мужчина пояснил, что пнул инвалида после того, как тот якобы протянул руку к его жене, и добавил, что готов извиниться. Также задержанный уточнил, что ранее был судим за кражу.
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РоссияКировская областьПроисшествия
 
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