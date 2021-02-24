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Наука
https://ria.ru/20210224/intel-1598823739.html
Названа дата презентации процессоров Intel следующего поколения
Названа дата презентации процессоров Intel следующего поколения
Intel раскроет информацию о 11-м поколении процессоров Rocket Lake уже в марте, тогда же и стартуют продажи новых чипов. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:11
2021-02-24T18:11
наука
компьютерные технологии
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Intel раскроет информацию о 11-м поколении процессоров Rocket Lake уже в марте, тогда же и стартуют продажи новых чипов. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на собственные источники в индустрии.Подробная информация о процессорах Intel Rocket Lake будет опубликована 16 марта. В этот же день стартуют предварительные заказы на компьютерные процессоры нового поколения, наиболее производительным из которых станет флагманский Core i9-11900K.Обзоры на "железо" и фактический старт продаж запланированы на 30 марта. До этого момента будут известны лишь технические характеристики и цены на процессоры Core i3, i5, i7 и i9.Ожидается, что процессоры Intel Rocket Lake сохранят уровень игровой производительность, заданный в 10-м поколении. Главным отличием чипов станет серьезный прирост однопоточной производительности.
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компьютерные технологии, intel corporation, технологии

Названа дата презентации процессоров Intel следующего поколения

18:11 24.02.2021
 
© IntelIntel Core i9
Intel Core i9 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Intel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Intel раскроет информацию о 11-м поколении процессоров Rocket Lake уже в марте, тогда же и стартуют продажи новых чипов. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Подробная информация о процессорах Intel Rocket Lake будет опубликована 16 марта. В этот же день стартуют предварительные заказы на компьютерные процессоры нового поколения, наиболее производительным из которых станет флагманский Core i9-11900K.
Обзоры на "железо" и фактический старт продаж запланированы на 30 марта. До этого момента будут известны лишь технические характеристики и цены на процессоры Core i3, i5, i7 и i9.
Ожидается, что процессоры Intel Rocket Lake сохранят уровень игровой производительность, заданный в 10-м поколении. Главным отличием чипов станет серьезный прирост однопоточной производительности.
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