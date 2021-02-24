https://ria.ru/20210224/gta-1598785652.html

В американском штате хотят запретить игру GTA

В американском штате хотят запретить игру GTA

Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:01

2021-02-24T15:01

2021-02-24T16:10

иллинойс

чикаго

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщает ABC 7.Политик считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности становятся источником вдохновения для молодежи. Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в штате.Депутата поддержал Ерли Уокер, глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращать угоны.По его мнению, GTA толкает подростков на преступления подобного характера.

https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html

иллинойс

чикаго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иллинойс, чикаго, сша, в мире