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В американском штате хотят запретить игру GTA
В американском штате хотят запретить игру GTA
Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:01
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщает ABC 7.Политик считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности становятся источником вдохновения для молодежи. Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в штате.Депутата поддержал Ерли Уокер, глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращать угоны.По его мнению, GTA толкает подростков на преступления подобного характера.
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иллинойс, чикаго, сша, в мире

В американском штате хотят запретить игру GTA

15:01 24.02.2021 (обновлено: 16:10 24.02.2021)
 
© AFP 2021 / Leon NealGrand Theft Auto
Grand Theft Auto - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AFP 2021 / Leon Neal
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщает ABC 7.
Политик считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности становятся источником вдохновения для молодежи.
Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в штате.

"Видеоигра GTA, первая часть которой выпущена в 1997 году, представляет большую проблему сегодня", — отметил он.

Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 17:10
Правозащитники предложили запретить некоторые компьютерные игры в России
Депутата поддержал Ерли Уокер, глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращать угоны.
По его мнению, GTA толкает подростков на преступления подобного характера.
 
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