https://ria.ru/20210224/gta-1598785652.html
В американском штате хотят запретить игру GTA
В американском штате хотят запретить игру GTA
Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:01
2021-02-24T15:01
2021-02-24T16:10
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщает ABC 7.Политик считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности становятся источником вдохновения для молодежи. Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в штате.Депутата поддержал Ерли Уокер, глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращать угоны.По его мнению, GTA толкает подростков на преступления подобного характера.
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иллинойс, чикаго, сша, в мире
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Депутат Демократической партии в штате Иллинойс предложил запретить игру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона машин в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщает ABC 7.
Политик считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности становятся источником вдохновения для молодежи.
Он готовит законопроект о запрете на продажу игры в штате.
"Видеоигра GTA, первая часть которой выпущена в 1997 году, представляет большую проблему сегодня", — отметил он.
Депутата поддержал Ерли Уокер, глава активистов-добровольцев, патрулирующих газовые заправки Чикаго и его пригородов с целью предотвращать угоны.
По его мнению, GTA толкает подростков на преступления подобного характера.